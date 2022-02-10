Ключові моменти:

У минулому SHIB і DOGE зробили багато людей мільйонерами.

Можливо, у 2022 році їхні потужні спільноти знову побачать, як ці криптовалюти зростають.

Дефляційний характер SHIB дає йому перевагу над DOGE.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu — це криптовалюта, яку запустили як альтернативу Dogecoin. Вони обидві є мем-монетами, а це означає, що їхні логотипи та графіка якимось чином пов’язані з мемами. Вони не служать жодній реальній цілі, окрім як бути смішними та розважати людей онлайн через платформи соціальних мереж, як-от Facebook, де користувачі постять фотографії на своїх стінах так само, як це робите ви, коли спілкуєтесь в домашніх чатах.

Dogecoin — це форма цифрової валюти, що дозволяє людям обмінювати кошти без участі третіх сторін, наприклад, банків чи інших фінансових установ. На відміну від традиційних валют, таких як долари та євро, кожна окрема монета має свою унікальну вартість, яка залежить виключно від того, скільки часу комусь знадобилося, щоб створити їх.

Монету вперше викарбував у грудні 2013 року Біллі Маркус з Портленда, Орегон (США). Ця весела криптовалюта швидко завоювала популярність серед криптоентузіастів завдяки своєму дотепному логотипу, де зображено популярний інтернет-мем, що відомий як «doge». Сьогодні з обігу вилучили понад 100 мільйонів токенів.

Який із цих активів краще придбати?

Мем-монети принесли своїм інвесторам шалені прибутки у 2021 році. Кожен, хто володів SHIB або DOGE на суму всього 100 доларів або більше, став багатим.

Коли «бики» повернуться на ринок, ці дві монети зможуть принести величезні прибутки, що нагадає 2020/21 роки. Це тому, що зараз їхні спільноти збільшилися, і їх все більше і більше впроваджують. Однак, здобутки Dogecoin, напевно, бліднуть на тлі SHIB. Це тому, що Shiba Inu є дефляційною валютою, і вже спалили близько 50% загальної циркуляційної пропозиції. Екосистема Shiba Inu розвивається і тепер включає в себе DEX (Shibaswap).

Зі свого боку, Dogecoin сильно залежить від Ілона Маска, і, здається ефект Маска слабшає. Саме тому SHIB має кращі шанси, якщо бики повернуться на ринок.

Бажаєте навчитися безпечно інвестувати в Shiba Inu? Ознайомтеся з нашою детальною інструкцією з купівлі SHIB або придбайте його на вказаній нижче платформі!