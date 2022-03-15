Схоже, Shiba Inu (SHIB) зіштовхується із кількома серйозними ведмежими елементами, через що його ціна може опуститися до нового річного мінімуму. Монета, яка була зіркою 2021 року, цього року зазнає величезного тиску. Але як можна скористатися її можливим падінням? Нижче викладемо подробиці, а спочатку давайте розглянемо основні моменти:

Останніми тижнями SHIB торгувався нижче своїх 55- та 200-денних SMA.

Окрім того, ця монета зазнає значного впливу від геополітичних проблем у Європі.

На момент виходу статті SHIB торгувався за 0,00002173 долара, тобто за день знизився на 3%.

Джерело даних: Tradingview

Як скористатися падінням Shiba Inu (SHIB)?

Ведмежі настрої навколо Shiba Inu не стали несподіванкою. У більшості випадків, коли загальний ринок падає, мем-монети, як-от SHIB, як правило, зазнають найбільшого удару. Зрештою, не так багато інвесторів будуть цікавитися мем-монетами, коли загальні ризики на ринку залишаються високими.

Той факт, що SHIB зараз знаходиться нижче своїх 55- та 200-денних SMA, свідчить про ведмеже вирівнювання. Монета може впасти до своєї основної зони підтримки на рівні 0,00001704 долара, перш ніж знову почати зростати. Тобто падіння буде становити 25%, і в такому разі SHIB сягне мінімумів 2022 року.

Окрім того, ситуацію для токена ускладнює геополітичний тиск у Європі. Найкращим варіантом зараз було б шортувати SHIB найближчим часом, а коли ціна опуститься до рівня 0,00001704 долара, відкривати довгі позиції.

Чи втратив Shiba Inu (SHIB) імпульс?

Хоча у 2021 році Shiba Inu був лідером ринку, та зараз існують побоювання, що цей токен, можливо, втратив свій імпульс. Зрештою, мем-монети досить часто швидко зникають, проте SHIB має великі масштаби, і він не зникне найближчим часом.

Після того, як у 2021 році ця монета сягнула рекордно високих показників, очікувалося, що і в 2022 році вона буде намагатися продовжити цю тенденцію. Та як би там не було, вона залишається однією з найкращих для інвестування мем-монет.