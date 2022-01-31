Shiba Inu (SHIB) та Dogecoin (DOGE) зростають

Мем-монети пройшли шлях від відносної невідомості до безпрецедентної популярності.

Dogecoin (DOGE) і Shiba Inu (SHIB) зросли до величезних масштабів і наразі входять у десятку найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією.

Dogecoin почав рік із вартості в 0,004681 долара і з того часу виріс більше ніж на 15 000% до 0,7376 долара.

Хоча ціна Dogecoin значно виросла, та прибуток Shiba Inu перевищив прибуток DOGE, адже він здорожчав на понад 70 000 000%, і його перші інвестори стали мільярдерами.

2021 рік був роком мем-монет. Майже всі солідні та добре відомі криптовалюти сягнули рекордних максимумів, Bitcoin та Ethereum при цьому зросли на 134% та 563% відповідно.

Після млявого початку 2022 року ціна Shiba Inu (SHIB) зростає

Монет Shiba Inu йшла слідами Dogecoin з того часу, як її створили у 2020 році. Розробники цієї криптовалюти назвали її вбивцею DOGE. У 2021 році Shiba Inu перевищила свого собачого родича за розміром приросту у відсотках. На початку цього року монета впала у ціні, слідуючи за Dogecoin та більшою частиною крипторинку. Наразі токен SHIB торгується на 70% нижче від максимумів 2021 року.

Джерело: TradingView

З іншого боку, токен SHIB знову починає підніматися. Починаючи з 12 січня 2022 року до моменту, коли була написана ця стаття, жодна інша монета зі списку топ-20 криптовалют не здорожчала більше, ніж Shiba Inu. 12 числа вона зросла на 14,53% і намагається стабілізуватися.

Dogecoin (DOGE) компенсує грудневі втрати

Наприкінці 2021 року на ринку криптовалют спостерігалося багато різких падінь. Dogecoin не зміг вистояти і опустився до 30-денного мінімуму в 0,1398 долара, тобто він впав на 80% від свого історичного максимуму. До середини січня 2022 року деякі солідні криптоактиви вже дещо відновилися. За останні 24 години Dogecoin зріс приблизно на 6% і наразі коштує 0,1656 долара.