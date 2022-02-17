Shiba Inu зростає після лістингу на біржі Foxbit

У той час як всі провідні криптовалюти торгуються в мінусі, Shiba Inu знаходиться в зеленому і зріс на 2,17%.

Хоча токен SHIB на даний момент коштує менше 0,000031 долара, ним володіють понад 1,17 мільйона людей.

На момент написання статті ця монета сягнула денного максимуму в 0,00003232 і мінімуму в 0,00003015 долара.

Лістинг SHIB на Foxbit

Одним із факторів, які сприяли сьогоднішньому зростанню ціни SHIB, став його лістинг на Foxbit, основній бразильській криптобіржі.

10 лютого біржа Foxbit заявила, що внесе Shiba Inu до списків, але дозволила торгувати SHIB лише в четвер (сьогодні). Повідомили, що Shiba Inu і ще чотири інших криптоактиви (Gala (GALA), LooksRare (LOOKS), Fantom (FTM) та Illuvium (ILV)) тепер доступні для торгівлі.

A #ShibaInu veio! 🐕 E junto com ela +4 novas opções de ativos para diversificar o seu portfólio! A gente faz tudo mesmo, né? SHIB, GALA, FTM, LOOKS e ILV já estão disponíveis para negociação em nossa plataforma. 🧡 pic.twitter.com/hS0vRfjD4J — Foxbit (@foxbit) February 16, 2022

За даними CoinMarketCap, ціна Shiba Inu не зазнала після лістингу значних змін, як можна було б очікувати після такого солідного лістингу. Проте дещо збільшився обсяг торгів, він зріс на 4,59%. Збільшення обсягу торгів свідчить про те, що покупці хочуть його купувати.

Біржа Foxbit

Foxbit — це одна з найвідоміших бразильських криптобірж, яку засновали в 2014 році. Вона має понад 950 000 зареєстрованих клієнтів і базується на трьох стовпах: безпека, прозорість і гнучкість.

Біржа Foxbit відома в Бразилії тим, що клієнти, зареєстровані в Бразилії, можуть торгувати біткоїном (BTC) з 0% комісії, якщо вони використовують бразильський реал.