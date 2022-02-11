Мем-токени — це криптовалюти, які створюють задля жарту, або як цифровий представник мему. Більшість мем-токенів відомі тим, що мають просто величезні запаси монет. Цей рух очолив Dogecoin, що став піонером серед мем-токенів, і який найбільше копіюють. Два мем-токени, що надихаються Dogecoin, це Shiba Inu і Baby Dogecoin.

Baby Dogecoin створили на базі Dogecoin і запустили в червні 2021 року. На відміну від Dogecoin, його загальна пропозиція становить 420 квадрильйонів токенів, які вже попередньо намайнили, і які служать стимулом для їхніх власників. Цей проєкт реалізовує власні ідеї, а не служить Dogecoin, і проводить благодійні акції для підтримки домашніх тварин. Він може похвалитися гіпердефляційним токеном, і проводиться спалювання монет для забезпечення дефіциту, відображення та отримання пар ліквідності.

Shiba Inu — це мем-токен з зображенням японської собаки Shiba Inu, який запустив анонім, що працює під псевдонімом Ryoshi, у серпні 2020 року. На відміну від багатьох інших мем-токенів, він має екосистему, що підтримує його токени: SHIB, BONE та LEASH. Сторили його на блокчейні Ethereum, а основний токен випустили на біржі Uniswap. Всього в екосистемі знаходиться 1 квадрильйон токенів.

На сьогодні кількість людей, які володіють BABYDOGE, більше, ніж тих, що мають SHIB. Можливо, Ілон Маск зіграв у цьому свою приховану роль, адже він активно сприяє впровадженню мем-монет. Однак BABYDOGE не пропонує якихось цікавих способів використання монети, і тому у довгостроковій перспективі SHIB принесе більші прибутки. Одними з прихильників спільноти Shiba Inu є Shiba Coffee Shop, Newegg, NOWPayments і Bigger Entertainment.

Також Shiba Inu планує запустити блокчейн і платформу DEX. Окрім того, ця платформа зі своїм партнером Playside скоро запустить ігрову платформу для NFT. Компанії AMC Theaters і Newegg приймають цей токен в якості оплати. Наразі SHIB коштує 0,00003258 долара, а ринкова капіталізація становить 17,9 мільярда доларів; BABYDOGE коштує 0,0000000003926 долара, ринкова капіталізація — 627,9 мільйона доларів.

З-поміж цих двох SHIB буде кращою довгостроковою інвестицією. Однак слід зазначити, що мем-токени піддаються різким коливанням набагато більше, ніж інши криптовалюти. Перш ніж інвестувати, добре вивчіть це питання і дійте обачно.