Сьогодні токен Shiba Toby (SHBT) сколихнув ринок криптовалют, адже розпочав день зі зростання на понад 2800%.

На момент написання статті він торгувався за 0,0000003226 долара, тобто зріс на 2708,45%, і за останні 24 години сягнув максимуму в 0,00000005623 і мінімуму в 0,000000007842 долара.

Тепер давайте подивимося, чому виник такий ажіотаж.

Що таке Shiba Toby (SHBT)?

Перш ніж ми зануримося в поточну висхідну тенденцію Shiba Toby, важливо спочатку пояснити, що ж таке Shiba Toby.

Shiba Toby — це мем-монета, що є послідовником Shiba Inu, яку створили на Binance Smart Chain. Тут за кожну транзакцію продажу автоматично сплачують винагороду у розмірі 5% від транзакції.

Як зазначено в технічній документації:

«Shiba Toby — це найкращий токен все-в-одному, який пропонує все найкраще, що існує в сучасному кодуванні. Ми створили токен, який дає небачені раніше винагороди».

Також тут є гра метавсесвіту, яка має просту 2D-платформу, схожу на Маріо, де можна збирати монети. Вже зараз користувачі можуть пограти в неї, адже гра знаходиться на стадії бета-тестування, але винагороди ще не діють.

Планується, що в грі дозволять створювати NFT, проводити битви PVE та PVP та багато іншого.

Окрім того, Shiba Toby збирається випустити NFT-колекцію із симпатичним песиком Shiba Inu.

Чому Shiba Toby (SHBT) зростає сьогодні?

Основна причина, чому ціна Shiba Toby (SHBT) сьогодні зростає, наразі невідома. Схоже, це зростання відбувається без жодних видимих причин. Остання активність Shiba Toby в соціальних мережах, зокрема в Twitter, була в січні.

Ця криптовалюта має відносно низьку ринкову капіталізацію в 300 тисяч доларів, і це досить недооцінена мем-монета з мінімально життєздатним продуктом – грою. Єдине занепокоєння стосовно токена SHBT викликає його низький обсяг торгів, особливо з 15 січня по 15 лютого, хоча за останні 24 години цей обсяг зріс на 148 тисяч доларів, а це гарна ознака, що монета має довгостроковий потенціал.

Якщо команда продовжить працювати над Shiba Toby і виведе на ринок свої NFT, вартість SHIBT може з легкістю сягнути щонайменше 1 мільйона доларів.