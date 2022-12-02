Основні ідеї

Довіра до бірж небезпідставно зникла, і за останній місяць клієнти вивели тисячі біткоїнів

Підтвердження резервів у своєму нинішньому форматі ніяк не впливає на довіру до брокера

Необхідно, щоб втрутитися регулятори, бо криптогалузь повністю втратила контроль над собою

Листопад. Нічого гарного на крипторинках.

Але тепер, коли ми вже перегорнули сторінку грудня, як виглядає майбутнє?

Довіра до бірж є рекордно низькою

Почнемо з самого початку. Крах FTX показав світу, наскільки непрозорими є централізовані компанії. Реальність така, що пересічний користувач майже не може знати, що там відбувається за лаштунками.

Сем Бенкман-Фрід (також відомий як SBF) прикрашав обкладинки журналу Forbes, виступав перед Конгресом США та був другим за величиною донором президента Джо Байдена під час кампанії 2020 року. Якщо SBF може впасти, хто ж тоді в безпеці?

У відповідь на цей обвал клієнти вивели свої біткоїни з бірж. Нижче я склав графік потоків біткоїнів та їх відтоків з бірж, які спостерігалися після краху FTX. Простежується досить очевидний шаблон.

Через тиждень після обвалу я детально проаналізував цю реакцію.

Чи врятує ситуацію доказ наявності резервів?

Відповідь, яка велася головним чином генеральним директором Binance Чанпен Чжао (скорочено відомий як CZ), полягала в тому, щоб надати підтвердження резервів у мережі. За іронією долі, блокчейн створювали, щоб він міг ідеально вирішити цю проблему.

Я написав це CZ у Twitter, коли розпочинався обвал. Для мене це виглядає досить іронічно, але водночас розчаровує та засмучує.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves? Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ? — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022

Однак підтвердження резервів, які зараз використовують декілька бірж, є зайвими. Вони передбачають, що потрібно розмістити адресу гаманця з коштами в ньому. Добре. Але який сенс підтверджувати резерви без підтвердження зобов’язань?

Також є багато інших питань, на які точно не знайти відповіді, якщо ввести довільну адресу в Інтернеті. Як ми дізнаємося, що біржа має доступ до цих коштів? Як сказав Джессі Павелл, генеральний директор Kraken, який залишає свою посаду, «підтвердження аудиту резервів вимагає криптографічного підтвердження балансів клієнтів та контролю гаманців».

Криптовалюта повинна розвиватися. Така перекручена версія «аудиту» не дозволяє це робити.

CZ говорив, що працює з кількома людьми, зокрема із засновником Ethereum Віталіком Бутеріном, щоб вирішити деякі з цих проблем за допомогою більш надійної резервної системи дерева Merkle. Будемо сподіватися, вона з’явиться раніше, а не пізніше.

Криптовалюта потребує регулювання

Колись це було богохульство. Потім це стало контроверсійною темою. А зараз важко виступати проти цього. Криптовалюта потребує регулювання.

Мені набридло спостерігати, як сильно страждають люди. Я слухав, як під час інтерв’ю з Бенкман-Фрідом на клоунаді New York Times зачитували лист від інвестора, який через обвал FTX втратив 2 млн доларів; і це лише один випадок. А є ще тисячі подібних історій про людей, які просто розбити, і це розриває моє серце.

Регуляторні органи – далеко не єдина причина, чому все це сталося, та подобається їм це чи ні, вони повинні допомогти якось впорядкувати той Дикий Захід, де панують шахрайство, обманні схеми та жорстке управління ризиками. Адже криптовалюта чітко показала, що в своєму нинішньому стані вона не працює.

Давайте для початку визначимо, що таке цінний папір, і якось впишемо криптовалюту в цю структуру, щоб не було більше розмитості. Кредитні продукти, які переживають великі труднощі (тут я нещодавно писав про їхню скруту), зокрема BlockFi (нині банкрут), Celsius, Voyager Digital та багато інших, були найбільш видатними учасниками цієї туманної правової бази.

Коли визначимо, що являє собою криптовалюта, тоді можна перейти до контролю за нею. Адже це вже не нішева гра, в яку грають виключно інтернет-ботаніки. Зникла біржа з 8 млрд доларів клієнтських коштів. Цьому, як ви знаєте, переслідувала ціла низка інших банкрутств на початку цього року, і користувачі втратили мільярди доларів.

На сьогодні я бачив цей фільм вже занадто багато разів. Підтвердження резервів є кроком у правильному напрямку, але те, як воно було реалізовано досі, є абсолютно безглуздим. Регулятори, час робити те, що ви повинні робити.