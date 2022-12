Листопад. Нічого гарного на крипторинках.

Але тепер, коли ми вже перегорнули сторінку грудня, як виглядає майбутнє?

Почнемо з самого початку. Крах FTX показав світу, наскільки непрозорими є централізовані компанії. Реальність така, що пересічний користувач майже не може знати, що там відбувається за лаштунками.

Сем Бенкман-Фрід (також відомий як SBF) прикрашав обкладинки журналу Forbes, виступав перед Конгресом США та був другим за величиною донором президента Джо Байдена під час кампанії 2020 року. Якщо SBF може впасти, хто ж тоді в безпеці?

У відповідь на цей обвал клієнти вивели свої біткоїни з бірж. Нижче я склав графік потоків біткоїнів та їх відтоків з бірж, які спостерігалися після краху FTX. Простежується досить очевидний шаблон.

Через тиждень після обвалу я детально проаналізував цю реакцію.

Відповідь, яка велася головним чином генеральним директором Binance Чанпен Чжао (скорочено відомий як CZ), полягала в тому, щоб надати підтвердження резервів у мережі. За іронією долі, блокчейн створювали, щоб він міг ідеально вирішити цю проблему.

Я написав це CZ у Twitter, коли розпочинався обвал. Для мене це виглядає досить іронічно, але водночас розчаровує та засмучує.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022