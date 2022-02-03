Що краще придбати: Chainlink чи Near Protocol?

Ключові моменти:

І Near Protocol, і Chainlink мають міцні фундаментальні основи.

Chainlink має перевагу з точки зору впровадження.

Після нещодавнього падіння Chainlink дуже недооцінений.

Chainlink прагне надавати надійну інформацію, стимулюючи постачальників даних, які діють як оракули, і об’єднує розумні контракти та зовнішні джерела, наприклад, звіти фінансових ринків. Коли їхні послуги використовуються на цих платформах, постачальники даних отримують винагороди в криптовалюті. Проєкт намагається прискорити надходження потоку даних у розумні контракти, адже це є ключем до зростання ринку.

Near Protocol — це блокчейн, який праге вирішити проблеми низької швидкості транзакцій, обмеженої пропускної здатності та поганої сумісності. Завдяки своїй децентралізованій платформі додатків, яка може змінити системи, а також розробити нові, він більш ефективний у роботі.

Який із цих активів кращий?

І Chainlink, і Near Protocol є досить непоганими інвестиціями. Оскільки Near Protocol вирішує деякі серйозні проблеми, від яких страждають такі криптовалюти, як-от Ethereum, він має гарні шанси набути поширення у різних секторах: від DeFi до NFT. І саме тому протягом року його вартість може зрости в геометричній прогресії.

Проте, якщо порівнювати їхні базові основи, Chainlink стане кращою інвестицією. Адже, на відміну від Near Protocol, якому поводиться конкурувати з багатьма іншими проєктами на своєму основному ринку, Chainlink займає домінантне положення на ринку.

Chainlink контролює понад 60% ринку децентралізованих оракулів. І через те що все більше проєктів використовують Chainlink, в майбутньому він, ймовірно, зростатиме експоненціально. Наразі на всіх основних платформах, наприклад, Ethereum і Solana, використовують розумні контракти Chainlink.

Окрім того, Chainlink є досить недооціненим, враховуючи той факт, що у 2021 році він не продемонстрував такі вражаючі результати, як більшість інших криптовалют. У січні 2022 року він впав разом із загальним ринком. Оскільки загальний ринок криптовалют наразі відновлюється, у 2022 році Chainlink може показати зростання набагато швидше, ніж це зроблять інші криптовалюти.