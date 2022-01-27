Криптовалюту GrimaceCoin створили після жартівливого твіту McDonald's. Варто зазначити, що за кілька годин вона зросла на майже 286 000% .

«Тільки якщо Tesla буде приймати GrimaceCoin», — так відповіли у McDonald's на вже відомий твіт Маска про те, що він на камери з'їсть Happy Meal, якщо гігант швидкого харчування почне приймати Dogecoin.

Якщо бажаєте отримати більше інформації про GrimaceCoin, наприклад, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще купувати GrimaceCoin, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати GrimaceCoin

Оскільки GRIMACE є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати GRIMACE за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити GRIMACE прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на GRIMACE

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть GRIMACE.

Що таке GrimaceCoin?

GrimaceCoin – це типова криптовалютна мем-монета. Її створили, використовуючи ім'я та зображення Grimace – фіолетового персонажа у формі краплі, який використовує корпорація McDonald's для свого маркетингу та реклами.

Незважаючи на те, що основні криптовалюти продовжують втрачати свою вартість, GrimaceCoin, як повідомляється, вражаючими темпами збільшує свою ринкову капіталізацію.

Чи варто купувати GrimaceCoin сьогодні?

Популярність GrimaceCoin може зникнути, як тільки люди почнуть забувати твіти. Більше того, на ринку є багато підробок, тому будьте обережні.

Прогноз ціни GrimaceCoin

Щодо GrimaceCoin немає надійних цінових прогнозів. Він не значиться у списках на CoinMarketCap. Більше того, існує багато різних монет Grimace, адже кожен може карбувати токени на BSC.

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