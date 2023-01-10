Що відбувається в Coinbase? Там звільнили ще 20% персоналу

Основні тези

Coinbase оголосила, що звільняє 20% свого персоналу, при цьому в червні там скоротили вже 18% працівників

Ринкова капіталізація компанії становить менше 10 млрд доларів, а це на 90% нижче тієї ціни, яка була, коли компанія стала публічною у квітні 2021 року

Генеральний директор Брайан Армстронг продав 2% своїх акцій в жовтні минулого року, тоді акції торгувалися за 63 долари. Сьогодні вони коштують 38 доларів

Армстронг попередив, що на крипторинку «може відбутися ще більше подій»

Від початку року ціни ростуть вгору через оптимізм, що інфляція зменшується

Ну от. Сьогодні Coinbase повідомила, що знову скоротить значну частину свого персоналу. Таке повідомлення про скорочення оприлюднили в блозі у вівторок вранці і заявили, що звільнять ще 950 робочих місць. Раніше в червні компанія вже звільнила 18% своїх працівників. Це означає, що за останні шість місяців вони звільнили 35% персоналу.

«Озираючись назад, можу впевнено сказати, нам треба було б зробити більше. Найкраще, що можна зробити, це швидко відреагувати, як тільки отримаєте інформацію, і саме це ми робимо в цьому випадку», — заявив генеральний директор Брайан Армстронг в інтерв’ю каналу CNBC.

Чому Coinbase знову звільняє персонал?

Я написав детальний аналіз про стан цієї біржі в жовтні, коли стало відомо, що генеральний директор Армстонг продає 2% своїх акцій. Того дня акція Coinbase коштувала 63 долари. Сьогодні вона продається за 38 доларів. Якщо ви думали, що біткоїн поганий, то Coinbase виявилася ще гіршою. Зараз її ціна впала більше ніж на 90% від тої вартості, що була на момент, коли компанія стала публічною.

Її ринкова капіталізація наразі не дотягує і до 10 млрд доларів, хоча в перший день торгів в якийсь момент вона становила 86 млрд доларів.

Coinbase заявила, що звільнення персоналу дозволить скоротити операційні витрати на 25%, якщо розглядати його разом з іншими аспектами реструктуризації. Однак через ці скорочення операційні витрати зростуть у першому кварталі і сягнуть десь 149-163 млн доларів США.

«Ми зрозуміли, що нам потрібно буде скоротити витрати, щоб підвищити наші шанси на успіх за будь-якого сценарію», — додав Армстронг, а потім підтвердив, що це неможливо зробити, якщо не звільнити співробітників, і додав, що вони закриють кілька проєктів, які мають «низький шанс на успіх».

Чи може ситуація у криптопросторі погіршитися?

Незважаючи на те, що цього року криптовалютні ринки готуються до гарячого старту, бо цьому сприяють позитивне макросередовище та дані по інфляції, Армстронг зловісно попередив, що після обвалу FTX на ринку криптовалют «ще багато страху» і, ймовірно, «може відбутися ще більше подій», якщо ми говоримо про інфекцію, яка шириться криптогалуззю.

Звичайно, персонал звільняють не лише на крипторинку. Технологічні компанії, зокрема Amazon, Salesforce і Meta, за останні кілька місяців скоротили тисячі своїх співробітників. Технологічна галузь, як відомо, є нестабільною, низькі прибутки тут є стандартом, оцінки роблять, спираючись на майбутні обіцянки, тому високі відсоткові ставки завдали удару цьому сектору.

Однак Coinbase припустилася помилок. Очевидно, що у них не було політики управління ризиками, якщо ціна біткоїну обвалиться, а ми знаємо, наскільки статки компанії пов’язані з крипторинком. І це дорого їм обійшлося. Якщо поглянути на наведений вище графік, видно, що ціна біткоїну та акції Coinbase рухаються в тандемі.

Перший етап звільнень відбувся в червні, лише через чотири місяці після того, як компанія витратила 14 млн доларів на рекламу на Superbowl. Тоді, якщо поглянути в ретроспективі, був саме пік криптовалютного ринку. FTX і Crypto.com також витратили мільйони на сумнозвісну рекламу у цій великій грі. Також під час першого раунду звільнень Армстронг визнав, що їхня компанія розширювалася занадто швидко.

Що чекає далі на криптовалюту?

Для криптопростору ця новина сама по собі має мало значення. Це лише анекдот, який підкреслює масштаби минулорічних збитків. Coinbase була лідером галузі, першою висококласною криптокомпанією, що вийшла на біржу, і це сталося в той час, коли, за прогнозами, її прикладу послідують безліч інших компаній.

Проте ринок повністю змінився. І для того, щоб він відновився, потрібно ось що: макроклімат має пом’якшитися, щоб можна було послабити політику процентних ставок. Криптовалюта торгується як високоризиковий актив, а отже, м’яка монетарна політика та низькі процентні ставки останнього десятиліття активно сприяли їй.

Тепер цьому прийшов кінець. Але з огляду на те, що на початку року інфляція, схоже, слабне, з’являється надія, що Федеральна резервна система зможе повернутися до «нормального» монетарного середовища раніше, ніж передбачалося спочатку. Тоді, і тільки тоді, криптоінвестори зможуть почати думати про вертикальний рух вгору на графіках.

Наразі всі вичікують, адже свіжі важливі дані по інфляції в США оприлюднять у четвер.