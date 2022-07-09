У криптопросторі поняття ідентичності є досить поляризованим. Іноді люди забувають, що біткоїн виріс із нішевого активу в Інтернеті на базі ультралібертаріанських ідеалів, ядром яких є індивідуальний суверенітет, анонімність та незалежність.

Звичайно, криптовалюта включає не лише біткоїн, і сьогодні існує безліч різних ідей та тисячі проєктів, у деяких з них цілі збігаються, в інших — різняться.

Concordium — це блокчейн-проєкт рівня 1, де вбудовано зашифрований ідентифікатор у кожну транзакцію, що відбувається в мережі. Це досить цікаво, адже суперечить тому, що, на думку деяких криптоентузіастів, є оригінальною ідеєю біткоїну.

Ми поспілкувалися з генеральним директором Concordium Лоне Фонс Шредер і записали короткий міні-подкаст, щоб краще зрозуміти це питання. Лоне заявляє, що «багато бізнесів матеріалізуються, тому що ви не знаєте, з ким ведете операції», і стверджує, щоб завоювати довіру у криптопросторі, життєво необхідно мати свою ідентичність.

Ми обговорили й інші теми: чи має регулювання позитивний вплив (ще одна питання, що може дратувати максималістів), сильні сторони децентралізації та поточну ситуацію на ринку. На жаль, ми мали обмежений час, тому Ден та Джо не змогли глибоко розібрати відповіді пані Шредер, та ми їх детально розглянемо наступного разу.

Подкаст можна послухати на Spotify.