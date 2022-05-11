Щоб уникнути санкцій, Куба буде використовувати криптовалюту

Минулого літа багато кубинців залишилися без доступу до Інтернету через спроби ввести цензуру. У березні кубинці зіштовхнулися з подальшими проблемами, коли у Гавані (столиці Куби) випадково завдали шкоди скловолокну, а мобільний Інтернет на Кубі провели лише три роки тому. Здавалося б, поворотним моментом в цій історії було забезпечення мобільного інтернету, адже населення нарешті отримало свій ковток свободи.

Проте США запровадили жорсткі санкції, які стали важким тягарем для багатьох жителів Куби. Це одна з причин, чому незалежна монетна технологія, зокрема блокчейн, є ідеальним рішенням їхніх проблем.

Власник місцевого бізнесу Нельсон Родрігес в нещодавньому інтерв’ю каналу NBC пояснив, що відбувається протиборство двох протилежних точок зору. Це збільшує використання криптовалют в країні. Населення (як і Родрігес) вірить у криптовалюту, посилаючись на ідею суверенітету, децентралізації та свободи зберігання коштів та торгівлі ними. Не варто боятися, що місцева влада введе незрозумілі податки або просто заборонить цю технологію.

Однак PayPal, Revolut, Zelle й інші популярні платіжні системи та глобальні електронні гаманці заборонені на Кубі американськими санкціями.

Уряд Куби нещодавно почав створювати правову базу для постачальників криптовалютних послуг і транзакцій. Ті, хто хочуть використовувати криптовалюти, повинні спочатку отримати ліцензію Центрального банку в Гавані. Ця норма діє з квітня 2022 року.

Банк розгляне соціально-економічні та правові нюанси, а потім підтвердить ліцензію ні рік або відмовить у її видачі. Таким чином уряд сподівається пожвавити міжнародну торгівлю, адже громадяни будуть почуватися вільніше саме завдяки використанню криптогаманців, а не основних кредитних карток та електронних платіжних систем.