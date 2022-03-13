Росіяни активно надсилають запити в криптовалютні компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) з проханням розпродати їхні криптозапаси вартістю мільярди доларів, це відчайдушна спроба врятувати свої статки, як повідомили Reuters керівники компаній та фінансові джерела.

За повідомленням інсайдерів, дехто з них хоче придбати нерухомість в ОАЕ, а інші ж хочуть конвертувати криптовалюти в фіатні гроші і приховати їх в іншому місці.

Росіяни переймаються, що Швейцарія заморозить їхні активи

Одна криптокомпанія отримала чимало запитів від швейцарських брокерів з проханням ліквідувати мільярди біткоїнів, оскільки клієнти стурбовані тим, що Швейцарія може заморозити їхні кошти. За словами представника цієї компанії, усі запити були на суму від 2 мільярдів доларів. Також в компанії повідомили:

За останні два тижні у нас було приблизно п’ять чи шість таких запитів. Жодну із цих заявок ще не виконали – в останню хвилину їх відкликають, що не рідкість, – але ніколи раніше не було такого інтересу. У нас є один хлопець, я не знаю, хто він, але він зв'язався з нами через брокера, і от вони кажуть: «Ми хочемо продати 125 000 біткоїнів». А я такий: «Скільки? Хлопці, це 6 мільярдів доларів». І вони відповідають: «Так, ми відправимо їх австралійській компанії».

ОАЕ вважаються безпечним сховищем

ОАЕ відмовилися стати на будь-який бік, Заходу чи Росії, тому росіяни повірили, що їхні гроші будуть там у безпеці. За словами рієлторів, багато росіян і білорусів приїжджають в Дубаї і привозять з собою кошти, зокрема в криптовалюті.

Як підтверджують джерела в ОАЕ, росіяни купують нерухомість в Дубаї. Вони використовують криптовалюту, щоб отримати свої ресурси з інших регіонів і скористатися ними в ОАЕ.

Криптобіржі блокують російські акаунти

Хоча відомо мало подробиць, криптовалютні біржі заявляють, що вони блокують акаунти росіян, які потрапили під санкції. Binance і Coinbase вживають заходів, щоб криптовалюту не використовували для обходу санкцій, а також для забезпечення цього співпрацюють з правоохоронними органами.

Однак криптовалюта досі забезпечує високий ступінь анонімності. Німеччина, Естонія та інші європейські країни просять посилити нагляд, щоб усунути будь-які лазівки, які могли б дозволити росіянам ухилитися від санкцій.