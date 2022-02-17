На зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні всьому світу представили першу офіційну цифрову валюту Китаю — цифровий юань.

За даними останніх звітів Народного банку Китаю (PBoC), у країні щодня витрачають власний цифровий токен на суму понад 222 000 фунтів стерлінгів. Для щоденних платежів учасники ігор, відвідувачі та організатори використовують 2 мільйони e-CNY на суму 316 000 доларів США. Таку інформацію надав генеральний директор Інституту досліджень цифрової валюти Му Чанчунь під час вебінару, який організувала Атлантичною радою. Там він повідомив:

«За моїми приблизними підрахунками, при здійсненні щоденних платежів використовується декілька мільйонів цифрових юанів, але наразі я не маю точних цифр».

Він додав, що ще невідомо, скільки транзакцій здійснили громадяни Китаю, а скільки іноземці. Проте чиновник зазначив, що іноземні користувачі, як правило, більше користуються апаратними гаманцями, маючи на увазі дебетові картки e-CNY, що виглядають як кредитні картки без звичайного чіпа та магнітної смуги. Му Чанчунь сказав:

«Вітчизняні користувачі в основному використовують програмні гаманці».

Вказана сума грає важливу роль для розвитку CBDC в Китаї. У листопаді 2021 року загальний обсяг транзакцій за участю цифрового юаню сягнув 13 мільярдів доларів, а запустили цю цифрову валюту у квітні 2020 року. Китайський уряд використав рекламу зимових Олімпійських ігор, щоб популярізувати CBDC. На час проведення ігор підконтрольний державі Bank of China встановив низку спеціальних банкоматів у центральних локаціях, і гості з іноземних країн отримали змогу конвертувати свої іноземні банкноти в електронний або звичайний юань.

Перше знайомство з цифровим юанем

Шицзіньшань відкрив вебсайт, присвячений майбутнім зимовим Олімпійським іграм, і дозволив здійснювати платежі за допомогою цифрових грошей штату, відомих як e-CNY. Якщо ми припустимо, що на зимових іграх відбулося перше знайомство світу з китайською валютою, то це означає, що за бортом залишилося багато громадян Китаю. Китай роздає віртуальні червоні конверти, що містять прототип цифрового юаня. Таким чином жителі Пекіна та Шанхаю можуть скористатися валютою для щоденних потреб.

Шицзіньшань — це район у західній частині Пекіна. На їхньому вебсайті вказано, що на майданчиках Олімпійських ігор 2022 понад 200 продавців приймають платежі за допомогою e-CNY, зокрема McDonald's. Можливо, ви пам’ятаєте цю монету під її оригінальною назвою DCEP (Digital Currency Electronic Payment — електронний платіж у цифровій валюті).

Нещодавно уряд Китаю оголосив, що розповсюдить 200 000 віртуальних червоних конвертів, кожен з яких містить 200 цифрових юанів, що коштують трохи більше 20 фунтів стерлінгів. Шанхай оголосив про схожий план і збирається роздати 350 000 віртуальних червоних конвертів жителям міста під час Фестивалю човнів-драконів, який відбудеться наступного тижня. Такі розіграші є частиною загальнонаціональної пілотної програми Китаю, щоб протестувати цифрову валюту. Наразі цю нову валюту випробовують у восьми містах.

Проблеми безпеки та конфіденційності

Властивості цифрового юаня викликають деяке занепокоєння щодо безпеки та конфіденційності. Дійсно деякі сенатори Сполучених Штатів вважають цю цифрову валюту «масовою загрозою безпеці окремих користувачів».

Наприкінці 2021 року керівник британського розвідки Джеремі Флемінг заявив, що використання CBDC може дозволити Пекіну відстежувати глобальні транзакції і стежити за користувачами. Незважаючи на занепокоєння, CBDC пропонує гарну можливість демократизувати платіжні системи.

Заборона майнінгу

Китай виступає проти криптовалюти і водночас сприяє впровадженню їхньої CBDC. Згідно з останніми повідомленнями, в колишньому китайському центрі майнінгу заблокували близько 2 мільйонів пристроїв для майнінгу криптовалют.

Як повідомляється, майнери, які намагалися перенести свою діяльність в Північну Америку, втратили мільйони доларів, намагаючись перевезти обладнання для майнінгу криптовалют.