Основні тези

Після найбільшого за останні 9 місяців ралі ринкова капіталізація криптовалюти знову перевищила 1 трлн доларів

За вихідні було ліквідовано шорти на суму пів мільярда доларів, це найбільший показник за 3 місяці

Біткоїн знову піднявся вище 21 000 доларів, Ethereum перевищив 1500 доларів, а альткоїни злетіли

Попри такий потужний відскок падіння ринку досі становить майже 65%, у листопаді 2021 року ринок досяг свого максимуму в майже 3 трлн доларів

Під час ведмежого ринку біткоїн знизився на 77%, та трейдери побоюються, що, можливо, це лише ралі полегшення

Якщо подивитися на графік криптовалют, на вихідних протягом кількох годин здавалося, що знову настав 2020 рік.

Можливо, пандемія COVID-19 зникає в дзеркалі заднього виду, але це ж стосується і цін на криптовалюту. Минулого тижня я ретельно проаналізував деякі мережеві дані , які показали, наскільки жахливим був 2022 рік для інвесторів: кількість біткоїн-мільйонерів знизилася на 73%, загальна капіталізація криптовалютного ринку впала на 2 трлн доларів, а репутація криптовалют зазнала низки ударів через брудні скандали.

При написанні статті для coinjournal.net я аналізую дані цього тижня і можу сказати, що криптоінвестори виглядають трохи веселіше.

Було ліквідовано шорти на суму пів мільярда доларів

Однак вихідні принесли невеликий перепочинок. Біткоїн почав найсильніше за останні 9 місяців ралі (що стало несподіванкою для ринку) і піднявся вище 21 000 доларів.

Якщо поглянути на дані Coinglass, минулими вихідними було ліквідовано шорти на понад пів мільярда доларів. На графіку нижче видно масштаби цих ліквідацій, які більш-менш відповідають ліквідаціям лонгів, що спостерігалися на початку листопада, коли обвалилася біржа FTX .

Крипторинок знову перетнув позначку в 1 трлн доларів

Цифрові активи підвищилися, бо дані про інфляцію виявилися нижчими, ніж очікувалося. Цей оптимізм щодо того, що інфляція, можливо, досягла свого піку, змусив інвесторів ставити на те, що Федеральна резервна система може відмовитися від політики високих процентних ставок раніше, ніж очікувалося.

Як ми вже знаємо, високі відсоткові ставки висмоктують ліквідність з ринку, завдаючи таким чином шкоди ризиковим активам на всіх ринках. Криптовалюта — це один із найбільш ризикових активів, і оскільки ціни впали, бо Федеральна резервна система запровадила жорстку монетарну політику, криптовалютні біржі були не дуже ласкаві до трейдерів, які працюють з лонгами.

2023 рік приніс нам надію на те, що, якщо інфляція досягла свого піку, можливо, вже видніється світло в кінці тунелю. Як результат, криптовалютний ринок різко зріс і повернув собі ринкову капіталізацію в 1 трлн доларів. До історичного максимуму в майже 3 трлн доларів ще далеко, однак біткоїн торгується за 21 000 доларів, ефір — за 1500 доларів, і це найвищі ціни для цього дуету відтоді, як розгорівся скандал з FTX.

Крипторинок вже досяг свого дна?

Найбільше питання, яке зараз турбує інвесторів, полягає в тому, чи це лише короткострокове ралі полегшення, і чи було вже дно.

Як і в більшості ринкових питань, ключову роль тут грає макроекономіка.

«Безсумнівно, останні кілька місяців ми бачимо показники більш сприятливого інфляційного середовища, також прискорилося відновлення китайської економіки», — заявив Макс Купленд, керівник CoinJournal.

«Однак я хвилююся, чи не роблять інвестори передчасні висновки, припускаючи, що ФРС змінить свою політику раніше, ніж очікувалося. (Голова ФРС) Джером Павелл категорично заявляв, що ставки не будуть знижуватися, доки не вдасться взяти інфляцію міцно під контроль, і нам ще далеко до цільового показника в 2%, а от невизначеності, як-от російська війна в Україні, виглядають дуже непередбачуваними».

Давайте пограємо в (дуже) гіпотетичну гру та припустимо, що ми вже сягнули дна. Це означатиме, що ведмежий ринок тривав 13 місяців, а біткоїн впав на 77% від свого максимуму до мінімуму.

В історичному розрізі це було б третє найбільше падіння. Воно було б таким однак лише у відсотках. Сьогодні крипторинок значно відрізняється від минулих років, і розмір знищеного капіталу знаходиться на іншому рівні, якщо бути точним, він становить понад 2 трлн доларів.

Таким чином, хоча тривалість та розмір ведмежого ринку можуть означати, що ми перебуваємо на його останніх етапах, та коли мова йде про криптовалюти, неможливо просто перенести минулі дані просто на майбутнє. Біткоїн став основним активом лише в останні кілька років, а попередні періоди відрізнялися низькою ліквідністю, він був нішевим активом для інвесторів.

Окрім того, сьогодні ми живемо у безпрецедентному макрокліматі: нестримна інфляція, вперше в своїй історії біткоїн став свідком високих відсоткових ставок, спостерігається падіння загальної економіки вперше після фінансового краху 2008 року — того року, коли було придумали біткоїн.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що минулі вихідні стали довгоочікуваним відпочинком для криптоінвесторів, і це було найпотужніше зростання останніх 9 місяців. Воно нагадали часи, які були до краху LUNA, Celsius, FTX та переходу до високих процентних ставок у загальній економіці.

Однак попереду на весь ринок очікує складний шлях, оскільки інфляція залишається високою, в Європі триває війна, та є безліч інших макрофакторів, які коливаються. Цей тиждень приніс гарні новини, однак криптоінвесторам ще рано рахувати своїх курей.

Яка наступна важлива дата в календарі? 1 лютого має відбутися важливе засідання FOMC, тоді Федеральна резервна система визначить подальшу політику процентних ставок.

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Методика дослідження

Дані про ліквідацію отримали на Coinglass. Дані про ціни надав Yahoo Finance. Усі інші дані належать CoinJournal