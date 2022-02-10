Схоже, Cosmos (ATOM) готовий подолати важливу зону опору

Лютий приніс багато позитиву на ринок криптовалют. Більшість монет мають прибутки, і на сьогоднішній день Cosmos (ATOM) помітно виділяється з-поміж інших криптоактивів. Його цінова дія показує, що монета, ймовірно, зможе подолати важливу зону опору. Чи буде ще один бичачий тренд? Давайте спочатку розглянемо основні моменти:

Хоча у лютому цей токен зростав, Cosmos (ATOM) не зміг перевищити позначку в 32,5 долара і зростати вище цієї позначки.

На момент написання статті монета торгувалася трохи нижче цього рівня, приблизно за 31,11 долара.

Проте, схоже, що найближчими днями ATOM зможе подолати позначку в 32,5 долара, і це може спровокувати ще один бичачий забіг.

Джерело даних: Tradingview

Cosmos (АТОМ): прогноз ціни на найближчі дні

Загальний ринок криптовалют продовжує демонструвати певні ознаки відновлення. Cosmos (ATOM) швидко зростає і перевершує більшість альткоїнів. Тим не менш, якщо подивитися на графік більш уважно, побачимо великий опір на рівні 32,50 долара.

Фактично щоразу, коли монета намагається подолати цей поріг, їй це не вдається, і вона повертається до зони консолідації на рівні 29 доларів. Проте стало зрозуміло, що найближчими днями ATOM перевищить 32,5 долара. Дійсно на момент написання цієї статті альткоїн торгувався трохи нижче цього порогу на рівні близько 31,11 долара.

Якщо сьогодні бики зможуть підштовхнути ціну, можливо, побачимо найближчим часом ATOM здійснить ще один бичачий прорив. Але якщо тиск продажів триватиме, монета, ймовірно, відступить до зони консолідації в 29 доларів.

Чому Cosmos (АТОМ) такий популярний зараз?

Кожен, хто інвестує в криптовалюту, з великою вірогідністю має у своєму портфелі Cosmos (ATOM). І не дарма. Сьогодні це один з найпопулярніших криптоактивів на ринку.

Cosmos — це децентралізований блокчейн, який займається вирішенням деяких ключових проблем, пов’язаних із традиційними блокчейнами. Наразі він заслужив похвалу та повагу багатьох криптоінвесторів і у довгостроковій перспективі буде приносити прибутки.