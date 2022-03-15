Протягом останніх тижнів у пресі було багато негативу стосовно Ripple (XRP) через судову справу проти SEC. В наслідок чого, здавалося, що багато інвесторів відмовляються від цієї монети. Однак на початку березня XRP почав набирати обертів. Аналітики прогнозують, що токен зросте вище 1 долара, але наскільки це можливо? Розглянемо деякі важливі моменти:

Ripple (XRP) здобуває перемогу у справі проти SEC, тому довіра інвесторів повертається.

Однак монеті не вдалося подолати поріг в 0,85 долара.

Щоб зрости до позначки в 1 долар, необхідно подолати опір на рівні 0,85 долара.

Джерело даних: Tradingview

Чи може Ripple (XRP) сягнути позначки в 1 долар?

Чесно кажучи, це буде вже не перший раз, коли Ripple (XRP) піднімається вище 1 долара. Монета активно відновлюється після позитивних новин стосовно справи проти SEC. Але на попередніх торгових сесіях XRP не зміг подолати поріг на рівні 0,85 долара. Фактично останніми тижнями бикам було досить важко подолати цей опір.

Ми віримо, що XRP може піднятися вище 1 долара лише в тому випадку, якщо він зможе підтримувати зростання вище цього порогу. На момент написання цієї публікації монета торгувалася за 0,75 долара. Крім того, якщо їй вдасться зрости вище 1 долара, то це означатиме, що XRP піднявся вище своєї 200-денної EMA, і це може спровокувати вирішальний бичачий забіг.

Проте прямо зараз спостерігається великий тиск продажів і короткострокова спекулятивна торгівля, тому бикам знадобиться багато наполегливості, щоб подолати позначку в 1 долар.

Чи купують інвестори Ripple (XRP)?

Вже тривалий час ми знаємо, що Ripple (XRP) є гідним активом для інвестицій. Проте судова справа проти SEC дуже позначилася на настроях інвесторів щодо цієї монети.

Тепер, коли ця справа доходить до кінця, цілком ймовірно, що інвестори також повернуться до XRP. Зрештою, це величезний криптопроєкт, який обіцяє гарні прибутки в довгостроковій перспективі. Рекомендуємо вам придбати цей актив для вашого інвестиційного портфелю.