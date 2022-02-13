Загалом останні два тижні VeChain (VET) зростав. Монета приєдналася до інших криптоактивів і продемонструвала досить непогані здобутки. Проте останніми днями спостерігається загальний відкат. Нижче зазначемо деякі важливі моменти:

Хоча останнх два тижні VET і зростав, але наразі спостерігається значне зниження ціни.

На момент написання статті VET знизився майже на 12% і у внутрішньоденній торгівлі продавався за 0,05613 долара.

Проте монета ще може спробувати подолати опір накладних витрат на рівні 0,075 долара, навіть маючи таке зниження.

Джерело даних: Tradingview

Як скоро VeChain (VET) зможе сягнути 0,075 долара

Були надії, що похмурі січневі дні закінчилися для криптовалютного ринку. Більшість монет на чолі з такими гігантами, як-от Bitcoin та Ethereum, в лютому зростали. Та, схоже, формується довгоочікуваний відкат, і VET вже відчуває його наслідки.

Наразі ця монета торгується на 12% нижче, ніж 24 години тому, приблизно за 0,05617 долара. Але це аж ніяк не ведмежий прогноз. Ми все одно очікуємо, що найближчими днями VET спробує подолати опір накладних витрат на рівні 0,075 долара.

Якщо йому це вдасться, прибутки будуть становити майже 50% від поточного рівня. Окрім того, VET може зрости до 0,096 долара. Але якщо бики не тримаються вище 0,05 долара, монета може ослабнути ще більше.

Чи стане VeChain (VET) гарною інвестицією?

VeChain — це блокчейн смарт-контрактів рівня 1 для корпорацій, який запустили у 2017 році. VeChain прагне розробити передову блокчейн-екосистему, що має подолати деякі перешкоди, які виникають під час використання даних у різних галузях.

З моменту його запуску нативний токен VET вже має непогані здобутки. Цей актив стане гарною довгостроковою інвестицією, а його ринкова капіталізація в 3 мільярди доларів залишає достатньо місця для зростання.