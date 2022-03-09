Avalanche оголосив про свою програму Multiverse, в яку вклали 4 мільйони AVAX (вартістю близько 290 мільйонів доларів). Цей проєкт прагне стимулювати зростання підмереж. Також два дні тому токен розмістли на біржі Bitstamp. Усі ці фактори сприяють зростанню монети.

Нативний токен Avalanche, який за ринковою капіталізацією займає десяте місце, торгується за 78,21 долара, а добовий обсяг торгів складає 1,8 млрд доларів. За останні 24 години Avalanche зріс на 8,36%.

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Що таке AVAX?

AVAX — це токен Avalanche, блокчейну першого рівня, що функціонує як платформа для децентралізованих додатків і користувацьких блокчейн-мереж. Це один із конкурентів Ethereum, який прагне позбавити Ethereum статусу найпопулярнішого блокчейну для смарт-контрактів.

Цей проєкт прагне досягнути цього, забезпечуючи високий вихід транзакцій до 6500 транзакцій за секунду і не завдаючи при цьому шкоди масштабованості. Це стало можливим завдяки унікальній архітектурі Avalanche.

Мережа Avalanche складається з трьох окремих блокчейнів: X-Chain, C-Chain і P-Chain. Кожен ланцюг має окреме завдання, і усі вузли здійснюють перевірку всіх транзакцій. Блокчейни Avalanche використовують різні механізми консенсусу, що залежать від варіантів їхнього використання.

Різноманітні проєкти на базі Ethereum, наприклад, SushiSwap і TrueUSD, інтегровані в Avalanche. Платформа працює над покращенням сумісності між власною екосистемою та Ethereum, і тому, зокрема, розробляють мости.

Чи варто купувати AVAX сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на AVAX

Більшість аналітиків налаштовані оптимістично щодо AVAX. Digital Coin Price прогнозує, що його ціна подвоїться і цього року сягне 150 доларів, а до кінця 2027 року підвищиться до 270 доларів.

GOV Capital очікує, що лише за рік ціна AVAX перевищить 300 доларів. Враховуючи, що за минулий рік ціна AVAX зросла більше ніж на 3345%, Tokeneo прогнозує величезний позитивний імпульс, але не озвучує конкретних цифр.

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