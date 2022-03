Сьогодні GMT Token здорожчав на 10%. Де купити GMT Token

Нещодавно GMT Token додав ще один спосіб, щоб криптоентузіасти мали змогу придбати його власний актив. На додаток до моделі криптовалюта за криптовалюту, GMT зараз співпрацює із платформою Advcash, щоб зробити процес його купівлі більш доступним.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати GMT Token, ця стаття саме для вас.

Оскільки GMT є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати GMT за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити GMT прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть GMT.

GMT Token позиціонується як токен, що забезпечений реальними активами, і який щодня приносить своїм власникам прибутки в BTC. За допомогою протоколу SHA-256 кожен токен GMT підтримується реальною обчислювальною потужністю (TH/s). Цей протокол працює на базі Ethereum.

Початково на базі блокчейну Ethereum випустили 100 000 000 токенів, які були забезпечені 100 000 TH/s, а отже, 1 GMT = 0,001 TH/s.

Команда GMT постійно задіює додаткові потужності та здійснює додаткові емісії токена GMT. Їхня головна мета – щоб кількість токенів в обігу сягнула 10 мільярдів GMT.

Після кожної додаткової емісії команда активує механізм спалювання 20-100% нових токенів, і в результаті чого збільшується прибутковість GMT.

Обчислювальну потужність, яка при цьому вивільняється, перерозподіляють між усіма токенами GMT, які знаходяться в обігу, і таким чином збільшується обчислювальна потужність токенів, а також прибутки від майнінгу.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-які рішення, що вплинуть на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Digital Coin Price передбачає, що у довгостроковій перспективі ціна токена буде зростати. На момент написання монета торгувалася за 0,24 долара. Експерти цього ресурсу прогнозують, що цього року вона буде коштувати в середньому 0,31 долара, а максимальна ціна може сягнути 0,33 долара. У 2023 році криптовалюта буде коштувати щонайменше 0,31 долара, і може зрости до 0,40 долара.

За прогнозвами, у 2024 році мінімальна ціна становитиме 0,29 долара, а максимальна — 0,41 долара. У 2025 році ціна монети коливатиметься в діапазоні від 0,41 до 0,51 долара.

GMT supply capacity

In the picture above, you can see how our token capacity has increased over the past three months.#gmt #gomining #token #burning #bitcoin pic.twitter.com/tl0CC3PCfK

— GMT Token (@GMT_Token) September 16, 2021