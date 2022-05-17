JasmyCoin набирає обертів після того, як біржа Binance оголосила про його розкрутку десь тиждень тому, однак він досі торгується десь на 50% нижче від свого піку, який зафіксували 21 квітня 2022 року. Зараз токен коштує 0,01 долара і за останні 24 години здорожчав на п’яту частину до своєї вартості.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати JasmyCoin, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати JasmyCoin

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Swapzone - це криптообмінний агрегатор, який працює як шлюз між криптоцентричною спільнотою та службами обміну. Swapzone має на меті забезпечити зручний інтерфейс, безпечний користувацький потік, а також криштально-чіткі дані для користувачів знайти найкращі валютні курси серед цілого ринку криптоценту.

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Що таке JasmyCoin?

JasmyCoin заснований на стандарті ERC 20. Можна використати цей актив, щоб передати токени за допомогою цифрових пристроїв в якості підтвердження оплати послуг або обміну вартості. Окрім того, його можуть використовувати величезна кількість суб’єктів, як фізичні, так і юридичні особи.

JasmyCoin може слугувати для різних цілей, це не обмежується лише способами його використання. Токен має відносно велику загальну пропозицію, тому, можливо, спалювання буде найкращим способом для збільшення та підтримки його вартості.

Чи варто купувати JasmyCoin сьогодні?

Пам’ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, яке позначиться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни JasmyCoin

Crowd Wisdom прогнозує, що цього року Jasmy досягне свого піку в 0,032 долара. У 2025 році його вартість подвоїться і зросте до 0,063 долара.

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