KNC — це токен проєкту Kyber Network, який розширили до десяти різних блокчейнів, інтегрували в Uniswap v3, і який долучився до нової ініціативи для розробників Avalanche. Саме завдяки цьому учора ціна на токен Kyber Network зросла на 50%.

Сьогодні токен продовжує зростати, і на момент написання цієї статті він вже здорожчав приблизно на 17%. У цій короткій статті ви знайдете все, що потрібно знати про Kyber Network та KNC, зокрема чи потрібно купувати KNC і де це можна зробити.

Оскільки KNC є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати KNC за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити KNC прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть KNC.

KNC — це токен протоколу ліквідності Kyber Network, який об’єднує ліквідність з різних джерел, щоб можна було здійснювати безпечні і миттєві транзакції у будь-якому децентралізованому додатку (DApp).

Основна мета Kyber Network — щоб DApps у DeFi-секторі, децентралізовані біржі (DEX) та інші користувачі отримали легкий доступ до пулів ліквідності, що пропонують найкращі відсоткові ставки.

Усі транзакції на платформі Kyber виконуються в мережі, а це означає, що їх можна легко перевірити за допомогою будь-якого провідника блоків Ethereum.

На базі Kyber можна створювати проєкти і можна скористатися всіма послугами, які пропонує цей протокол, наприклад: миттєвий розрахунок токенами, агрегація ліквідності та бізнес-модель, яку можна налаштувати на свій смак.

Kyber прагне вирішити проблему ліквідності в секторі децентралізованих фінансів (DeFi), саме тому він дозволяє розробникам створювати продукти та послуги у такий спосіб, що їм не доводиться турбуватися про ліквідність для своїх потреб.

Немає жодних сумнівів, KNC може стати прибутковою інвестицією, особливо якщо правильно обрати час. На жаль, не завжди можна дізнатися результати заздалегідь. Приймаюючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не варто сприймати цінові прогнози за чисту монету.

Wallet Investor очікує, що у довгостроковій перспективі токен буде зростати, якщо точніше, то до квітня 2027 року він сягне позначки в 9,2 долара. 5-річні інвестиції принесуть близько +250% прибутку. Якщо зараз інвестувати в токен 100 доларів, то у 2027 році можна буде отримати 350 доларів.

#KNC is bouncing well and expected to break the local resistance level 📈 pic.twitter.com/va7kgEsCMP

— Nftcrypto (@Nft_crypto0) April 10, 2022