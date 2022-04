Коли Росія вторглася в Україну, популярність токена конфіденційності Monero різко зросла, і відтоді він стабільно набирає обертів. Однією з причин його росту є той факт, що він гарантує безпеку від хакерських атак.

Сьогодні був похмурий день на ринку криптовалют, однак Monero є одним із небагатьох, хто має прибутки. За останні 24 години він здорожчав на 11%.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Monero, ця стаття саме для вас.

Monero прагне досягти максимально можливого рівня децентралізації, коли користувачам не потрібно буде довіряти нікому в мережі.

Його токен XMR повністю взаємозамінний, а це означає, що подробиці про перекази криптовалют, відправників та одержувачів приховуються за замовчуванням. За словами прихильників Monero, він має перевагу перед іншими монетами конфіденційності, як-от Zcash, які «місцями прозорі».

Monero використовує кільцеві підписи, щоб приховати дані. У цьому блокчейні вибирають вихідні дані попередніх транзакцій, і вони служать приманками, а це означає, що сторонні спостерігачі не можуть сказати, хто зробив підпис.

Для того щоб забезпечити, щоб транзакції не можна було пов’язати одна з одною, для кожної транзакції Monero створює одноразові приховані адреси.

Пам’ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, яке позначиться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Зараз Monero торгується трохи нижче 245 доларів. За даними Price Prediction, у 2026 році токен сягне позначки в 1317 доларів, а це робить його гарною інвестицією.

За прогнозами Smartereum, до 2026 року ціна Monero зросте втричі. Long Forecast є менш оптимістичним і очікує, що за два роки Monero буде торгуватися десь за 288 доларів.

