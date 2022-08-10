Основні ідеї

Вартість майнінгу одного біткоїну знизилася до 13 000 доларів США, хоча на початку червня вона становила 24 000 доларів

З іншого боку, витрати на електроенергію зростають в усьому світі, про це яскраво свідчить європейський індекс електроенергії: у першому кварталі цього року він зріс на 281% порівняно з тим же кварталом минулого року

в усьому світі, про це яскраво свідчить європейський індекс електроенергії: у першому кварталі цього року він зріс порівняно з тим же кварталом минулого року Це означає, що витрати майнерів (на електроенергію) збільшуються, а їхні доходи (від біткоїну) знижуються

Саме тому майнери залишають цю мережу

Чим більше майнерів виходить з гри, тим легше стає майнити (наразі складність майнінгу досягла 5-місячного мінімуму), ось чому вартість видобутку одного біткоїну знижується

Чим більше зменшується складність, тим сильніше падає безпека мережі, адже це означає, що зловмисникам потрібно менше ресурсів для маніпуляцій та контролю над системою

Чим менше ресурсів необхідно для підтвердження транзакцій, тим легше дрібним майнерам конкурувати з великими майнерами.

Минулого місяця JP Morgan опублікував звіт, де зазначено, що вартість майнінгу одного біткоїну впала до 13 000 доларів – спостерігається різке зниження на 46% порівняно з початком червня, коли видобуток одного біткоїну коштував 24 000 доларів.

Але наскільки це правда, адже через геополітичну ситуацію та світову інфляцію ціни на електроенергію зростають?

Вартість електроенергії зростає

У першому кварталі 2022 року європейський індекс електроенергії у середньому становив 201 євро за МВт-год , що на 281% більше порівняно з тим же кварталом 2021 року.

В Іспанії та Португалії вартість електроенергії зросла на 411%, а у Франції – на 336%. Не відстає й Італія: вартість збільшилася на 318%, і зараз тут найвища ціна в ЄС – 249 євро за МВт-год.

Це означає, що операційні витрати на майнінг біткоїнів зростають, а це шкодить майнерам, і вони змушені припиняти свою діяльність.

Майнінг

Ось тут починається найцікавіше. Давайте на пальцях пояснимо, що таке майнінг: майнери біткоїнів намагаються вирішити складну математичну задачу.

Майнер, який першим вирішить цю задачу, здобуває право «підтвердити» блок блокчейну, а отже, отримає винагороду в біткоїнах. Цей блок додається до блокчейну, а потім процес повторюється заново, і майнери працюють над наступною математичною задачею, щоб здобути винагороду за наступний блок.

Найдивовижніше, що таємничий розробник біткоїну Сатоші Накамото закодував в Bitcoin механізм коригування. Тобто, чим більше майнерів приєднуються до мережі та змагаються у вирішенні математичних задач, тим складнішими стають ці задачі. Завдяки цьому блокчейн працює так, як і задумувалось, і зберігається середній показник блоків за годину.

Дійсно, із наведеної нижче цитати Сатоші, взятої із технічної документації стосовно біткоїну, бачимо, що він передбачав, що з часом комп’ютери стануть потужнішими, а інтерес до майнінгу збільшиться:

«Щоб компенсувати збільшення швидкості апаратного забезпечення та різнонаправленість інтересів в запущених вузлах, що будуть виникати з часом, складність підтвердження роботи буде визначатися ковзною середньою, яка вимірюватиметься середньою кількістю блоків за годину. Якщо блоки будуть генеруватися занадто швидко, то складність зростатиме».

Що це означає сьогодні

Ріст цін на електроенергію, а разом з тим падіння цін на біткоїн – це найгірше, що може трапитися з майнерами. Їхні витрати (на електроенергію) зростають, а прибутки (від біткоїну) падають.

І вони виходять з гри.

На графіку нижче зображено складність майнінгу в мережі.

Зрозуміло, що майнери відчувають наслідки цього, не залишаються осторонь й інші гравці ринку. Наразі середня складність майнінгу досягла найнижчого з березня рівня. Зазвичай така ситуація розглядається в негативному світлі для мережі Bitcoin в цілому, адже знижується безпека блокчейну.

Чим складніша криптовалюта, тим більше потужностей потрібно для перевірки її транзакцій, і тим вище складність майнінгу. У такому разі зловмисникам необхідно більше ресурсів для маніпуляцій та контролю над системою.

Ще одним можливим наслідком є те, що менша складність майнінгу може грати на користь дрібних біткоїн-майнерів. Це пояснюється тим, що для підтвердження транзакцій потрібно менше ресурсів, і простий хлопець може конкурувати з великими майнерами.

Якщо витрати на електроенергію будуть зростати й далі, а біткоїн триматиметься на поточному рівні (або впаде ще нижче), то загальна ситуація на ринку не зміниться найближчим часом. З іншого боку, якщо біткоїн підніматиметься, можливо, ми побачимо більше майнерів, які здмухнуть пил зі свого обладнання та повернуться в гру, і в результаті цього складність майнінг знову зросте.

Джерела

JP Morgan / Decrypt

Europa.eu

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