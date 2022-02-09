Токен SLP сьогодні зростав, і на момент написання статті він торгувався на рівні 0,01926 долара, тобто за останні 24 години він здорожчав на 24,17%.

Після того, як протягом останніх 24 годин обсяги торгівлі токеном зросли на 136%, наразі вони становлять 1 262 461 511 доларів.

Чому ціна токена SLP сьогодні зростає?

Основною причиною, чому ціна токена SLP зростає, є скорочення пропозиції токена від Axie Infinity.

Дехто може запитати, як ці два токени (Smooth Love Potion і Axie Infinity) пов’язані. А ось як.

Smooth Love Potion (SLP) можна отримати, виграючи змагання на Axie Infinity, що є блокчейном метавсесвіту, який дозволяє гравцям грати в ігри та заробляти кошти.

Гравці Axie Infinity збирають, розводять, вирощують істот під назвою «Axies» на базі NFT (невзаємозамінні токени), а також воюють та торгують ними. Гравці заробляють токени Smooth Love Potion (SLP) в якості винагород, також пізніше цими токенами можна скористатися, щоб розводити нових істот «Axies».

Токени SLP відрізняються від AXS, що є криптовалютою, і яку використовують для здійснення транзакцій в екосистемі Axie Infinity.

Розробники Axie Infinity зменшать кількість токенів SLP

Розробники Axie Infinity хочуть зробити токени SLP більш дефіцитними, тому запроваджують зміни, які перебалансують екосистему.

Під час випуску токенів Smooth Love Potion (SLP) команда повідомила:

«В принципі, щоденний квест чудово працював і заохочував людей грати щодня, але тепер він став механізмом масового випуску SLP. Якщо ми приберемо щоденний квест, випуск SLP зменшиться приблизно на 45 мільйонів в день».

Розробники назвали цей захід «знеболюючими ліками», які знадобляться для подальшого розвитку гри. Якщо це реалізують, очікується, що пропозиція токенів SLP знизиться до 56%, і розробники підкреслили, що:

«Економіка Axie наразі вимагає радикальних і рішучих дій, інакше ми ризикуємо отримати повний і постійний економічний колапс. А це буде набагато болючіше».

Команда хоче створити призовий фонд у 6 мільйонів доларів і внести зміни до структури винагород.

У 19 сезоні гри Axie Infinity найкращому гравцеві в таблиці лідерів презентували 3000 AXS. У наступному сезоні нагорода зросла до 117 676, і її отримають 300 000 найкращих гравців.

І на завершення команда сказала:

«Простіше кажучи, нашими пріоритетами є зростання та залучення мільйонів людей. Без реалізації такого підходу Axie, ймовірно, залишилася б невеликою нішевою грою, де всього кілька тисяч гравців».

Протягом останніх кількох днів ціна токена Axie Infinity (AXS) також зростала, оскільки загальний ринок криптовалют відновлюється. Наразі його ціна на 30% вище, ніж була наприкінці січня.

Після новини про зменшення кількості токенів SLP його ціна зросла більше ніж на 40%, а потім повернулася до поточного рівня.