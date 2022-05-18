Французький стартап Sneakmart , який прагне покращити досвід користувачів метавсесвіту за допомогою токенізації реальних кросівок, оголосив про велике партнерство з провідним маркетплейсом StockX, де перепродають взуття.

Завдяки такому партнерству Sneakmart зможе запропонувати своїм клієнтам доступ до NFT-кросівок через свою платформу Metakicks. Блокчейн-підприємство хочуть побачити, як любителі кросівок і шанувальники створюють колекції на свій смак, долучившись до світу оцифрування та Web3.

StockX виступає офіційним партнером Sneakmart для реальних кросівок і забезпечить доставку всім переможцям першого дропу Metakicks.

Унікальні NFT-кросівки мають призовий фонд на понад 200 000 доларів

У колекції буде 15 унікальних 3D-дизайнів з анімацією, а коробки Metakicks мають 4 рівні рідкісності: Рідкісний, Дуже рідкісний, Епічний та Легендарний.

Для свого майбутнього випуску Metakicks Sneakmart зібрав призовий фонд у понад 200 000 доларів і отримав підтримку таких знаменитостей: Дідьє Дрогба, Кінгслі Коман і Марко Верратті.

Наразі такі продукти, як Nike Air Jordan 1 Нigh, допомогли просунути NFT обмеженої серії на тему кросівок на ринок, розмір якого становить 6 млрд доларів. Бурхливий ринок вторинних продажів і масовий перехід до використання Web3 означають, що індустрія моди тільки стає на ноги, про це зазначають на платформі.