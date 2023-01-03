Solana мертва? Найпопулярніші проєкти залишають цей блокчейн

Основні тези

Solana втратила 95% своєї вартості і знизилася з 54,5 млрд до 4,4 млрд доларів

Зв’язки цього проєкту із Семом Бенкманом-Фрідом викликають подальше падіння ціни

Цьогоріч топ-проєкти покидають цей блокчейн, бо є побоювання щодо довгострокового майбутнього Solana

Криптоінвестори хотіли б викреслити із пам’яті 2022 рік.

Однак навіть попри весь біль фанати Solana страждають більше, ніж інші. На початку 2022 року Solana була п’ятою за величиною криптовалютою у світі, її ринкова капіталізація становила 54,5 млрд доларів. Сьогодні вона займає шістнадцяте місце в рейтингу, вона втратила понад 95% від своїх максимумів і наразі оцінюється в 4,4 млрд доларів.

Що сталося з Solana?

По-перше, все лежить на поверхні. За останній рік макроекономічна ситуація кардинально змінилася. Після десятиліття низьких відсоткових ставок і вільного друку грошей Федеральна резервна система «прикрила лавочку».

Саме тому вперше за свою коротку історію криптовалюта стала свідком ведмежого ринку в загальній економіці. Під час вибухового зростання попереднього десятиліття все, що мало якийсь імпульс, отримувало запаморочливі прибутки. Та зараз вечірка закінчилася.

Враховуючи цей факт, якщо порівняти графіки для Solana та Bitcoin, бачимо, наскільки погані в неї результати.

Збої Solana є величезною проблемою

Перша проблема – постійні відключення. У червні я писав, що Solana нагадує мені мої зламані навушники. Знаєте, чудово, коли вони працюють, та оскільки мені потрібно постійно поправляти навушники, від’єднувати їх та знову підключати, щоб послухати музику, вони мені не дуже підходять.

Solana як ті навушники. На деякий час вона запровадила високу швидкість та дешеву плату за газ, позиціонуючи себе як «вбивцю ETH», і, як результат, під час пандемії вона здобула потік інтересу та значні прибутки.

Звичайно, як я вже казав, це відбувалося в період росту всіх ризикових активів, й у просторі криптовалютних альткоїнів люди не проявляли належної обачності. У Solana були (і є) серйозні проблеми, адже в неї постійно виникають якісь збої.

Запитайте мене: наскільки корисним є блокчейн, якщо він частенько вимикається?

Ще в тій червневій статті я писав, що «я дещо втомився від слів «потенціал», «може» та «можливо», коли мова йде про Solana». Відтоді ціна на неї впала ще на 70%, і ринок, схоже, вже майже втратив надію, що Solana знову стане актуальною.

Розвиток блокчейнів рівня 2 також несе потужну загрозу Solana, адже це атакує її основний варіант використання. Блокчейни рівня 2 працюють, і Solana зараз просто не може оскаржити це просте твердженння.

Сем Бенкман-Фрід

Чутко важке зітхання. Останній місяць було важко говорити про якісь криптовалютні речі і не згадувати при цьому про золотого лицаря, який став головним лиходієм, — мова йде про Сема Бенкмана-Фріда. На жаль, його відхід від справ приніс Solana жахливі наслідки.

Опальний засновник FTX був першим та затятим прихильником Solana, цей токен навіть з’явився в балансі FTX, який так широко обговорюється, адже до останньої хвилини компанія відчайдушно шукала інвесторів. Насправді Бенкман-Фрід був найбільшим рекордсменом по Solana.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3. Sell me all you want. Then go fuck off. — SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021

Зараз критики стверджують, що різке зростання SOL під час пандемії частково виникло через втручання Бенкмана-Фріда. Також, на жаль, відомо, що токени SOL активно розповсюджувалися серед венчурних капіталістів, тобто, ймовірно, гаманці китів могли впливати на його ціну значно більше, ніж інші криптовалюти.

Після краху FTX пройшло вже майже два місяці, і за цей час Solana зазнала значно більше проблем, ніж інші криптовалюти.

Інвестори побоюються, що деяка підтримка SOL з боку Бенкмана-Фріда відбувалася через шахрайські схеми, враховуючи той факт, що нам стало відомо про те, що відбувалося у FTX за закритими дверима. Керолайн Еллісон, генеральний директор Alameda та близька довірена особа Бенкмана-Фріда, заявила SEC, що Бенкмана-Фріда навмисно маніпулював токеном FTT. У такому контексті, хіба він не міг це зробити і з SOL?

Як би там не було, простого зв’язку з шахраєм вже достатньо, щоб підірвати перспективи Solana.

Проєкти та капітал покидають Solana

Якщо подивимося на DeFi-сектор, загальна заблокована вартість (TVL) блокчейну Solana зараз становить 217 млн доларів, для порівняння, наприкінці 2021 року вона перевищувала 10 млрд доларів.

Напевно, ще більше занепокоєння викликає міграція проєктів із Solana до інших блокчейнів-конкурентів. Минулого тижня відомі NFT-колекції DeGods і y00ts повідомили, що вони переходять на Ethereum і Polygon відповідно, і це стало важким ударом для фанатиків Solana.

«Існує думка, що (DeGods) ускладнив і так непросте становище Solana», — заявив керівник проєкту DeGods і творець y00ts Рохун Вора в Twitter Spaces. «Це важко прийняти, та нам було важко розвиватися з такою швидкістю, як ми хочемо. Якщо для продовження розвитку нам потрібно перейти на Ethereum, то ми повинні це зробити».

Падіння Solana є настільки різким, що навіть її найбільший суперник, творець Ethereum Віталік Бутерін, не втримався і сказав кілька добрих слів. Це красномовно говорить про падіння SOL, адже її вже важко назвати конкурентом Ethereum, бо зараз за розміром TVL вона навіть не входить до топ-10 блокчейнів.

Some smart people tell me there is an earnest smart developer community in Solana, and now that the awful opportunistic money people have been washed out, the chain has a bright future. Hard for me to tell from outside, but I hope the community gets its fair chance to thrive🦾🦾 — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 29, 2022

Чи може вона відновитися?

Питання в тому, чи закінчаться всі ці проблеми. Чи зможе SOL відновитися? Проблема тут двояка. Як стверджує Віталік, це «жахливі кон’юнктурні гроші, які люди вимивають». Це, як зазначалося раніше, значно шкодить SOL, проте вказує на короткострокову проблему.

З іншого боку, існує безліч проблем, які виникли ще до епопеї з Бенкманом-Фрідом та існують досі. Висока швидкість транзакцій і низькі комісії Solana — це чудово, однак вони пішли на компроміс із безпекою та стабільністю, і користувачі це гостро відчули протягом останнього року, ці проблеми широко обговорювалися в ЗМІ.

Особисто я вважаю, що у Solana попереду дуже важкий шлях. Підйомна хвиля для всього простору альткоїнів вже спала, і тепер стало зрозумілим, як оцінювалися ці проєкти, враховуючи нульові відсоткові ставки та синдром втрачених можливостей, що спостерігався під час пандемії. З огляду на високу інфляцію, нестійкий геополітичний клімат та багато інших ведмежих факторів і невизначеність, макроекономічна ситуація не зміниться найближчим часом.

Саме тому ризиково робити ставку на будь-який альткоїн. Особливо це стосується Solana, яка стикається з додатковими проблемами через те, що деякі з найбільших проєктів залишають цей блокчейн, її найвідоміший спонсор виявився шахраєм і, можливо, маніпулював її ціною, а довкола неї підіймається хвиля негативних настроїв. Враховуючи все це, перспективи виглядають дуже туманно.

Сподіваюся, розробники продовжать працювати в цьому проєкті, і потенціал, який закладено в його основу, зрештою вдасться реалізувати. Однак за нинішніх умов зараз просто немає факторів, які б сприяли росту цін до попередніх показників.