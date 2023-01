Solana мертва? Найпопулярніші проєкти залишають цей блокчейн

Криптоінвестори хотіли б викреслити із пам’яті 2022 рік.

Однак навіть попри весь біль фанати Solana страждають більше, ніж інші. На початку 2022 року Solana була п’ятою за величиною криптовалютою у світі, її ринкова капіталізація становила 54,5 млрд доларів. Сьогодні вона займає шістнадцяте місце в рейтингу, вона втратила понад 95% від своїх максимумів і наразі оцінюється в 4,4 млрд доларів.

По-перше, все лежить на поверхні. За останній рік макроекономічна ситуація кардинально змінилася. Після десятиліття низьких відсоткових ставок і вільного друку грошей Федеральна резервна система «прикрила лавочку».

Саме тому вперше за свою коротку історію криптовалюта стала свідком ведмежого ринку в загальній економіці. Під час вибухового зростання попереднього десятиліття все, що мало якийсь імпульс, отримувало запаморочливі прибутки. Та зараз вечірка закінчилася.

Враховуючи цей факт, якщо порівняти графіки для Solana та Bitcoin, бачимо, наскільки погані в неї результати.

Перша проблема – постійні відключення. У червні я писав, що Solana нагадує мені мої зламані навушники. Знаєте, чудово, коли вони працюють, та оскільки мені потрібно постійно поправляти навушники, від’єднувати їх та знову підключати, щоб послухати музику, вони мені не дуже підходять.

Solana як ті навушники. На деякий час вона запровадила високу швидкість та дешеву плату за газ, позиціонуючи себе як «вбивцю ETH», і, як результат, під час пандемії вона здобула потік інтересу та значні прибутки.

Звичайно, як я вже казав, це відбувалося в період росту всіх ризикових активів, й у просторі криптовалютних альткоїнів люди не проявляли належної обачності. У Solana були (і є) серйозні проблеми, адже в неї постійно виникають якісь збої.

Запитайте мене: наскільки корисним є блокчейн, якщо він частенько вимикається?

Ще в тій червневій статті я писав, що «я дещо втомився від слів «потенціал», «може» та «можливо», коли мова йде про Solana». Відтоді ціна на неї впала ще на 70%, і ринок, схоже, вже майже втратив надію, що Solana знову стане актуальною.

Розвиток блокчейнів рівня 2 також несе потужну загрозу Solana, адже це атакує її основний варіант використання. Блокчейни рівня 2 працюють, і Solana зараз просто не може оскаржити це просте твердженння.

Чутко важке зітхання. Останній місяць було важко говорити про якісь криптовалютні речі і не згадувати при цьому про золотого лицаря, який став головним лиходієм, — мова йде про Сема Бенкмана-Фріда. На жаль, його відхід від справ приніс Solana жахливі наслідки.

Опальний засновник FTX був першим та затятим прихильником Solana, цей токен навіть з’явився в балансі FTX, який так широко обговорюється, адже до останньої хвилини компанія відчайдушно шукала інвесторів. Насправді Бенкман-Фрід був найбільшим рекордсменом по Solana.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3.

Sell me all you want.

Then go fuck off.

— SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021