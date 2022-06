Якби я отримував долар щоразу, коли Solana цього року припиняла свою роботу, я зміг би придбати в місцевому супермаркеті 500 г кеш’ю (їхня ціна становить 8 доларів, це для тих, хто не знає, які дорогезні ці горіхи).

Минулого тижня Solana знову пережила збій в роботі, і ця історія нам вже до болю знайома. Це сталося не для того, щоб ми спостерігали за святкуванням платинового ювілею королеви Єлизавети II, а тому, що ця мережа на сім годин втратила протокол консенсусу. За іронією долі, збій стався незабаром після того, як співзасновник Solana дав інтерв’ю каналу CNBC, де заявив, що, щоб Bitcoin залишався актуальним, його потрібно перевести на Proof-of-Stake. Ой, як незручно вийшло.

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing.

— Solana Status (@SolanaStatus) June 1, 2022