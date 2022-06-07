Варто відмітити вражаючі якості Solana: вона проста у використанні, є лідером ринку за швидкістю TPS, має низькі комісії

З іншого боку, нещодавній збій в її роботі став вже восьмим за рахунком цьогоріч

Наскільки серйозна ця проблема, і що чекає на цей проєкт в майбутньому?

Якби я отримував долар щоразу, коли Solana цього року припиняла свою роботу, я зміг би придбати в місцевому супермаркеті 500 г кеш’ю (їхня ціна становить 8 доларів, це для тих, хто не знає, які дорогезні ці горіхи).

Минулого тижня Solana знову пережила збій в роботі, і ця історія нам вже до болю знайома. Це сталося не для того, щоб ми спостерігали за святкуванням платинового ювілею королеви Єлизавети II, а тому, що ця мережа на сім годин втратила протокол консенсусу. За іронією долі, збій стався незабаром після того, як співзасновник Solana дав інтерв’ю каналу CNBC, де заявив, що, щоб Bitcoin залишався актуальним, його потрібно перевести на Proof-of-Stake. Ой, як незручно вийшло.

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing. — Solana Status (@SolanaStatus) June 1, 2022

Наслідки

Solana нагадує мені останні навушники, які в мене були. Вони були ідеальними: звук був класний, мікрофон працював чудово, вони добре трималися в моїх вухах під час тренування. Однак кілька місяців звук у правому навушнику лунав гірше, і я не міг зрозуміти причину цього. Іноді це тривало п’ять хвилин, іноді – більше години.

Коли вони працювали, Брюс Спрінгстін лунав голосно й чітко, і це було прекрасно. Але яка користь від навушників, якими не можна скористатися, щоб послухати музику тоді, коли ви забажаєте?

Ринок зрозумів, що це серйозна проблема (перебої в Solana, а не мої музичні проблеми), адже ціна Solana цьогоріч знаходиться у вільному падінні, і від Нового року вона вже втратила три чверті своєї вартості. Так, дійсно, усі активи впали, але, якщо порівняти графіки цінової дії Solana та біткоїну, бачимо, що масштаб її падіння був вражаючим і набагато страшнішим, ніж в інших гравців крипторинку.

Що означає «рухатися вперед»

Я не розбираюся в комп’ютерних науках. Трохи балуюся з R, Matlab і Python, але я не маю достатньої кваліфікації, щоб розповісти про усі тонкощі проблем, з якими зараз стикаються розробники Solana. В Інтернеті часто можна побачити, як звичайні Саша та Маша висловлюють свої емоційні думки про те, чому ці проблеми є (або не є) дрібними помилками чи серйозними проблемами. Я не збираюся спекулювати на цю тему та висувати свою думку, адже це не варто навіть тих чорнил, якими воно написано (або, можливо, не варто зносу клавіатури мого ноутбука, якщо використовувати більш сучасну аналогію?).

Однак я зроблю це під аналітичним кутом і використаю базову логіку, щоб оцінити всю ситуацію. Цей блокчейн має величезний потенціал: він може обробляти більше транзакцій за секунду (TPS), ніж будь-яка інша провідна криптовалюта. Але яка користь від блокчейну, якщо він може вимкнутися? Чесно кажучи, я дещо втомився від слів «потенціал», «може» та «можливо», коли мова йде про Solana.

Насправді це була досить легка зупинка в тихий криптовалютний день, що, з одного боку, є гарною новиною, але також і досить страшною, якщо задуматися про це. Що буде, якщо наступне відключення електроенергії в Solana станеться, коли крипторинки будуть активно зростати, або, навпаки, відбудеться жорстке падіння? Інвестори не зможуть здійснювати транзакції, купувати чи продавати продукти Solana, і це (не можу підібрати кращий вираз) зовсім не круто.

Висновок

Як я сказав, я вже трохи втомився писати про збої в роботі Solana. Хоча вона має колосальний потенціал, але це нічого не означає, якщо вони не можуть усунути такі хронічні недоліки. Здається, зараз ми переживаємо критичний період – сповільнення (або навіть плато) розвитку, коли макросередовище знаходиться у жахливому стані; не кажучи вже про великого конкурента Ethereum, злиття якого має відбутися вже зовсім скоро, і це може змінити усю галузь і стати нищівним ударом для Solana.

Solana є чудовим блокчейном, коли він працює: дешевий у використанні, плавний, швидкий, без жодних проблем. Знову ж таки, в кінцевому підсумку я придбав нову пару навушників, хоча кілька місяців обіцяв собі, що у старих навушниках якось вирішиться проблема зі звуком.

Якщо Solana й далі зіштовхуватиметься з такими проблемами, кількість інвесторів, які досі вірять в неї, буде зменшуватися, і її майбутнє буде виглядати все більш похмурим.

Будемо сподіватися, що дійсно буде так: одного дня ми поглянемо на ці перешкоди як на незначні проблеми, які вдалося подолати під час бета-фази, і які були на шляху солідного блокчейну Solana, доки він не став масово поширеним.

Кажуть, що у кота дев’ять життів. Можливо, це ж стосується і блокчейну. У такому разі в Solana цьогоріч вже було вісім збоїв у роботі, і, можливо, це її останній шанс на успіх.