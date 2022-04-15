Solana (SOL) і Avalanche (AVAX) — це два найбільші вбивці Ethereum в криптогалузі. Токен Solana оцінюють в понад 33 мільярди доларів, тоді як ринкова капіталізація Avalanche становить понад 20 мільярдів доларів. Протягом останніх кількох місяців ці обидва токени зазнавали тиску: AVAX опустився більше ніж на 47% від максимуму 2021 року. Результати Solana ще гірші, якщо врахуовувати той факт, що її токен впав на 61% від рекордного максимуму. У цій статті ми порівняємо Solana та Avalanche і визначимо, який актив з-поміж SOL і AVAX краще обрати.

Аргументи на користь Solana

Solana – це провідний блокчейн-проєкт, відомий своєю швидкістю та ефективністю. За даними з офіційного вебсайту, Solana може обробляти до 2000 транзакцій за секунду. Цю платформу використовують для створення найвідоміших додатків у світі.

Наприклад, з її допомогою створили Brave Browser, платформу, яку використовують понад 50 мільйонів людей щомісячно. Також на базі Solana побудували StepN, фітнес-додаток та NFT-платформа, що швидко зростають. Токен GMT від StepN здорожчав більше ніж на 20 000% за останні кілька тижнів. Ще один додаток, що створили на платформі Solana, є Audius, який прагне здійснити революцію в галузі потокової передачі музики.

Окрім того, Solana широко використовується в секторі децентралізованих фінансів (DeFi). Її загальна заблокована вартість (TVL) становить понад 6,77 мільярда доларів, що значно нижче максимальних 14 мільярдів доларів. Серед найкращих додатків, які створили на базі Solana, — Marinade Finance, Serum та Raydium тощо.

Хоча екосистема Solana і зростає, але є ознаки того, що кількість транзакцій у мережі зменшується. Це може нести ризики для мережі.

Аргументи на користь Avalanche

Avalanche – це ще один блокчейн-проєкт, який прагне скинути з п’єдесталу мережу Ethereum. Як і Solana, цей проєкт славиться своєю надзвичайно високою швидкістю. Останні кілька місяців ця мережа стрімко розвивається. В результаті чого її загальна вартість, заблокована в DeFi, перевищила 10 мільярдів доларів, і Avalanche зайняв четверту сходинку за розміром мережі.

Подібно до Solana, Avalanche використовують деякі з найвідоміших розробників у галузі, наприклад, AAVE, Trader Joe, BENQI і Curve. Також його визнали такі провідні платформи, як 1inch, Alliance Block, Arweave, Atlantis World і Avalaunch тощо.

Якщо робити вибір між Solana та Avalanche, на мою думку, Avalanche буде кращою інвестицією. Ця мережа має вищу пропускну здатність і завдяки своїм програмам стимулювання зростає в геометричній прогресії.