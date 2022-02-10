Solana проти Terra: чому LUNA може затьмарити SOL у 2022 році

Ключові моменти:

У 2022 році і Solana, і Terra розвиваються по параболі.

Можливо, Solana і Terra знову затьмарять ринок у 2022 році.

Через проблеми з безпекою в Solana цього року LUNA може перевершити SOL.

Solana — це блокчейн-платформа, яка дозволяє розробникам створювати та запускати децентралізовані програми, або скорочено Dapp. Її створили з урахуванням масштабованості, щоб вона могла обробляти велику кількість транзакцій, не сповільнюючи роботу користувача, як інші блокчейни. Вона має низькі комісії за транзакції і може обробляти більше транзакцій, ніж інші блокчейни, тому вона швидша у багатьох відношеннях.

Terra (LUNA)

Terra — це публічний блокчейн-протокол, який створює стейблкойни за допомогою арбітражних стимулів на відкритому ринку та через децентралізоване голосування оракулів. І який результат? Власники стейблкойнів можуть миттєво витрачати чи зберігати свої монети або торгувати ними на всіх основних платформах без комісії за транзакцію! Окрім того, утримуючи ці токени, користувачі отримують винагороди за стейкінг, а також мають можливість управляти мережею.

Який із цих активів краще придбати?

Обидві криптовалюти, Solana і Terra, показали чудові результати у 2021 році. Зараз, коли бики повертаються на ринки, вони обидві можуть проявити себе. Монети з легкістю можуть наблизитися до своїх останніх максимумів, або навіть перевищити їх.

Проте, якщо їх порівнювати, Terra може принести більші прибутки, ніж Solana. А все тому, що нещодавно Solana пережила проблеми, які підірвали її авторитет. Навіть у чорно-білому звіті про криптовалюту вказують на це як на фактор ризику для Solana.

Можливо, саме тому ця криптовалюта більш волатильна, ніж Terra. З іншого боку, Terra також має багато переваг. Вона відома тим, що якнайкраще підходить для запуску алгоритмічних стабільних монет.

На даний момент Terra є другою за величиною DeFi-платформою на ринку і поступається лише Ethereum. Вона досягла цього менше ніж за рік. Оскільки на ринку зростає попит на алгоритмічні стабільні монети, LUNA має все необхідне для експоненціального зростання, адже вона є тією силою, що стоїть за екосистемою Terra.

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