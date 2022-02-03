Останніми днями Solana (SOL) була лідером на ринку криптовалют. Та оскільки бики продовжують штовхати ціну вгору, SOL починає наближатися до ключової зони опору, яка може спричинити значний тиск продажу. Нижче зробимо аналіз, та спочатку давайте розглянемо деякі важливі моменти:

Після нещодавнього бичачого імпульсу Solana (SOL) наближається до вирішальної зони опору в 115 доларів.

Якщо бики не зможуть підняти ціну вище, монета почне відступати назад та опуститься у процесі майже на 30%.

На момент написання статті Solana (SOL) торгувалася на рівні 105 доларів, тобто у внутрішньоденній торгівлі за 24 години вона знизилась на 6%.

Джерело даних: Tradingview.com

Solana (SOL): аналіз і прогноз цін

Схоже, останні кілька днів Solana переживала медовий місяць. Після того, як в січні монета SOL втратила значну частину своїх здобутків 2021 року, вона швидко відновлюється. Насправді лише за останні 8 днів цей альткоїн виріс на колосальні 40%.

Та оскільки бики продовжують штовхати ціну вгору, SOL наразі наближається до важливої зони опору накладних витрат, що знаходиться на позначці в 115 доларів. Якщо бики не зможуть результативно подолати цей поріг та піднятися вище нього, то, ймовірно, побачимо, як SOL відкотиться до початкової зони попиту між 78 і 65 доларами.

Тобто відбудеться корекція майже на 30%. Але якщо висхідний імпульс винесе монету вище цього порогу, то цілком можливо, що SOL сягне 180 доларів.

Чи варто зараз купувати Solana (SOL)?

Як блокчейн-мережа Solana має багато переваг. Фактично останні кілька років екосистема SOL розширювалася дуже швидко. Що стосується альткоїнів, то це один з найкращих, якими можна володіти. Однак ми почекали б кілька днів, щоб поспостерігати, чи відбудеться корекція до 78 доларів. До того ж, ви зможете придбати монету з гарною знижкою.