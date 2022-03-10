У листопаді минулого року Solana (SOL) сягула своїх історичних максимумів, зараз зазнає величезного тиску. На даний момент монета наближається до останнього рівня підтримки. Якщо вона проб'є цей рівень, можна очікувати масового розпродажу. Розглянемо деякі основні моменти:

Рівень підтримки 80 доларів США наразі залишається найважливішим для Solana (SOL).

Якщо альткоїн опуститься нижче нього, він може впасти до 50 доларів перш ніж знайде наступну підтримку.

На момент виходу статті Solana (SOL) торгувалася на рівні 88 доларів, тобто за день зросла приблизно на 4%.

Джерело даних: Tradingview

Solana (SOL): ризик розпродажу

Під час нещодавнього зростання на крипторинку Solana (SOL) піднялася вище важливої зони підтримки в 80 доларів. Проте все ще існує величезний ризик. Невідомо, як довго альткоїн зможе утримувати цінову дію вище 80 доларів.

Однак, якщо ведмеді зможуть чинити достатній тиск, і SOL опуститься нижче 80 доларів, то, ймовірно, найближчим часом монета впаде до 50 доларів. Тобто втрати монети будуть складати майже 40%. А що ж можуть зробити бики?

Головним завданням для них буде утримати SOL вище 102 доларів, адже в такому разі альткоїн буде вище кількох важливих зон опору на шляху до позначки в 80 доларів. Хоча це і може статися, але шанси дуже низькі, враховуючи велику волатильність, що зараз спостерігається на ринку.

Чи варто триматися подалі від Solana (SOL)?

Що ж, поки зберігаються ризики розпродажу, наразі не варто купувати SOL. Рекомендуємо довгостроковим інвесторам поспостерігати за тим, як буде розвиватися його цінова дія.

Якщо ціна опуститься нижче 80 доларів, зачекайте кілька днів або тижнів, і SOL буде продаватися з величезною знижкою. Проте, якщо бики зможуть підняти токен вище позначки 100 доларів, тоді варто придбати його.