Останні три сесії поспіль Solana (SOL) мала збитки і зараз з потугами намагається отримати хоча б якісь прибутки. На даний момент монета виглядає дуже слабкою, і якщо не станеться щось кардинальне, вона почне падати. Розглянемо деякі важливі моменти:

За останні 24 години токен SOL різко впав, він втратив майже 10%.

Монета тримається вище важливої зони підтримки в 100 доларів.

Однак вона навряд чи зможе там залишитися найближчими днями.

Джерело даних: Tradingview

Як низько може впасти Solana (SOL)

Наприкінці березня SOL піднявся, але в квітні він різко сповільнився. Монета впала зі свого максимуму в 140 доларів і зараз торгується трохи вище позначки в 100 доларів. SOL навіть опустився нижче мінімальної ціни в березні на рівні 107 доларів. Можливо, це свідчить про те, що ми стоїмо на порозі зміни тенденції, яка може призвести до нових втрат.

Дійсно, якщо бики втратять психологічно важливу зону підтримки в 100 доларів, то єдиним напрямком для SOL буде вниз. В минулому зони підтримки в 100 і 93 доларів були дуже потужними. Хоча найближчими днями монета може продемонструвати деяку стійкість, але позначку в 100 доларів не вдасться втримати, і бики спробують консолідуватися на рівні 93 доларів.

А якщо не втримають і 93 долари, SOL увійде в потужну низхідну спіраль, яка може привести його до 77 доларів, і лише потім варто очікувати підйом. Це означає, що поточна ціна знизиться майже на 30%, а максимальна березнева ціна опуститься майже на 100%.

Чи варто інвестувати в Solana?

Solana – це величезний проєкт, і якщо ви й досі не володієте цим активом, зараз найкращий час, щоб його придбати. Однак, оскільки існує значний ризик зниження, ви можете почекати десь близько тижня.

З огляду на поточні індикатори на графіку SOL, ймовірно, буде падати й далі. Коли токен сягне дня, ви зможете придбати його та тримати на майбутнє.