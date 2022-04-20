Останні кілька місяців Solana (SOL) торгувалася нижче позначки в 100 доларів, однак їй вдалося відновитися. Монета перевищила цю психологічно важливу позначку, і цілком ймовірно, що темп, який ми спостерігали, збережеться і в наступні дні. Розглянемо основні моменти:

Solana (SOL) прагне здійснити вирішальний бичачий прорив.

Очікується, що монета спробує подолати свою 100-денну SMA.

Нещодавно токен встановив лінію бичачого тренду, який може принести більше прибутків.

Джерело даних: Tradingview

Як довго SOL може триматися вище 100 доларів

Позначка в 100 доларів мала дуже важливе значення для биків SOL. Дійсно ми з величезним полегшенням спостерігали, як монета долає цей бар’єр. Однак як довго SOL може триматися вище цього порогу? Це буде залежати від кількох важливих факторів. По-перше, нещодавній підйом дозволив альткоїну подолати ключову зону опору в 105 доларів.

Тепер завданням биків буде перетворити цю зону опору в рівень підтримки. Якщо SOL зможе закрити день вище 105 доларів, то, скоріше за все, монета тривалий період буде залишатися вище 100 доларів. На даний момент SOL торгується трохи вище цієї ціни і піднявся приблизно на 7% за останні 24 години.

Однак, незважаючи на це, ризики зниження все ще існують. Якщо SOL опуститься нижче 105 доларів і не зможе піднятися, можливо, він ослабне ще більше. Зрештою, монета впаде на дно на наступному рівні підтримки в 95 доларів і лише потім знову спробує піднятися.

Чому зараз вигідно придбати SOL?

Навіть враховуючи короткостроковий ризик зниження, з яким зіштовхується SOL, зазначимо, що токен все одно є гідною інвестицією. Кожному довгостроковому криптоінвестору варто серйозно задуматися про Solana. Щодо короткострокової перспективи, якщо ви не хочете ризикувати, зачекайте кілька днів і подивіться, як альткоїн поводитиметься вище 105 доларів.