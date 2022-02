Ціна Solana знову зазнала удару після спроби виправити нещодавнє падіння. Цього разу ціна падає, бо зламали міст між Solana та Ethereum, який називається Wormhole Bridge. У зв'язку з цим було втрачено 120 000 ETH вартістю 320 мільйонів доларів.

На даний момент Solana торгується за 98,45 долара, за останні 24 години вона впала на 9,42. Наразі ця монета торгується на 62,15% нижче, ніж 6 листопада 2021 року, тоді її ціна становила 260,06 долара.

Поточна ринкова капіталізація SOL становить 30,9 мільярда доларів. В обігу знаходиться 314,8 мільйона токенів SOL, а обсяг торгів за 24 години складає 3,2 мільярда доларів.

Згідно з новими повідомленнями, міст Wormhole Bridge був зламаний вранці 3 лютого.

За повідомленнями та дописами в Twitter, які публікує Solana Team, через злом втратили близько 120 000 загорнутих монет ETH на суму, вдумайтесь, 320 мільйонів доларів. Після злому команда повідомила, що Ethereum (ETH) долучиться до мосту, щоб забезпечити повну підтримку будь-якого загорнутого ETH на Wormhole Bridge.

The wormhole network was exploited for 120k wETH.

ETH will be added over the next hours to ensure wETH is backed 1:1. More details to come shortly.

We are working to get the network back up quickly. Thanks for your patience.

