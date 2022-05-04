SOLIS, екосистема розваг на базі токенів, яка використовує потужність невзаємозамінних токенів (NFT) та блокчейн-технологію, щоб звести разом творців контенту та їхні спільноти, запустив першу децентралізовану екосистему розваг. За допомогою мережі, яка об’єднує кілька компаній, SOLIS надає широку екосистему, яка дозволяє співпрацювати творцям, глядачам, інвесторам, брендам та талантам, а також створювати разом контент.

Команда SOLIS на чолі зі співзасновниками Бренданом де Кауве та Бреттом Клейвеллом має дружні стосунки з Голлівудом, і це допомогло їм долучитися до нової ери творчих пошуків, яка дає можливості для отримання прибутку.

Крім того, Solis NFT-маркетплейс пропонує інтерактивний контент, за допомогою якого підтримується постійний діалог зі спільнотою в оригінальний та винахідливий спосіб, який є унікальним: пропонують від художніх фільмів до контенту, що виходить епізодами кожен день.

Місія SOLIS

SOLIS прагне забезпечити необхідну еволюцію індустрії розваг шляхом трансформації традиційної фінансової моделі, яка вже десятиліттями перебуває в застої.

За допомогою службового токена $SOLIS, який незабаром випустять, SOLIS зможе створити для талантів і продюсерів всі необхідні інструменти, щоб ті могли разом зі спільнотою повністю контролювати свої наративи.

Більше того, SOLIS надає комплексні системи та багату екосистему контенту, доступну споживачам і творцям контенту по всьому світу.

Особливості SOLIS

У SOLIS є розробник SOLIS Studios, який створює та інвестує в повнометражні фільми, що мають успішних продюсерів, блискучі назви та яскраві таланти.

У нього також є HMBL House, який створює ефектний та класний контент, який залучає аудиторію в прямому ефірі. Глядачі можуть збирати кошти та інформувати про благодійність.

SOLIS Labs — це як технологічний клей, що завдяки найкращому контенту дає змогу творцям контенту залучати спільноти.