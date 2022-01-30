Соціальні токени: що це таке, та як в них інвестувати?

Хоча соціальні медіа дозволяють творцям, брендам і спільнотам створювати простори на різних платформах, та вони піддаються певній формі контролю. Однак цей контроль можна усунути за допомогою соціальних токенів. Соціальні токени — це криптовалюти, які створені окремими особами, брендами або спільнотами з певною метою. Його емітент визначає способи використання та переваги соціального токена.

Хоча NFT є невзаємозамінними, вони в певному сенсі є соціальними токенами. Особистий токен, соціальні гроші, монета спільноти та монета творця – ось деякі назви, які використовують щодо соціального токена. На відміну від основних засобів масової інформації, соціальні токени побудовані на блокчейні, і є безпечними та децентралізованими.

Більшість соціальних токенів працюють на блокчейні Ethereum. Блокчейн Solana також використовують для цього, але дуже рідко. Соціальні токени допомагають творцям розвивати симбіотичні відносини зі своїми шанувальниками. Шанувальники сприяють розвитку творців, інвестуючи в їхні роботи та підтримуючи їх, а творці знають, чого хочуть їхні шанувальники, і створюють це.

Чим більшу популярність має емітент, тим більш цінним стає його токен. За допомогою соціальних токенів бренди, спільноти та окремі особи можуть монетизувати себе, використовуючи спеціальні платформи. Завдяки їм творці надають своїм відданим шанувальникам ексклюзивні рівні членства. Хоча деякі соціальні токени коштують якихось грошей, та деякі емітенти видають їх безкоштовно.

Кількість монет спільноти, якою ви володієте, визначає вид переваг, які ви отримуєте. Контракт, який створює соціальний токен, надає власникам спеціальний доступ або роялті залежно від певних умов. Оскільки карбують лише обмежену кількість монет, вартість соціального токена, ймовірно, з часом буде зростати.

У 1997 році, коли Девід Бові створив Bowie Bonds, відбувся запис свого роду соціальних токенів. Це забезпечило йому прибуток від його попередніх робіт. Сучасні соціальні токени не потребують участі третіх сторін і існують на платформах, де вони можуть створювати цінність. Вважається, що соціальні токени займатимуть важливе місце в майбутньому Web 3.0, а також у брендингу та маркетингу.

Наразі існує три різні типи соціальних токенів, серед яких:

1. Особисті токени

Це токени, які люди, як-от художники, спортсмени, творці контенту та особистості, випускають, щоб монетизувати себе. Якби такий артист, як Бейонсе, створив особистий токен, він би миттєво набув цінності, адже її шанувальники одразу б підвищили ціну.

Якщо шанувальники купують особисті токени, це дає їм право на унікальні переваги від творців. Прикладами особистих токенів є KSK, PLAY, TILT, CHOU, ALEX, ALLIE та RAC. RAC — це особистий токен Андре Аллена Анджоса, артиста, який отримав премію Греммі. RAC запустили на Zora, і його можна лише заробити, він не продається.

KSK — особистий токен Кейсуке Хонди, який дає змогу вболівальникам отримати доступ до життя футболіста на полі та поза ним. Фани також насолоджуються приватними чатами та соціальним визнанням. Кевін Чоу володіє CHOU, Alliestrasza пропонує токен ALLIE, Joe Pulizzi — TILT, а Alex Masmej — ALEX.

2. Токени спільноти

Такі токени створює організація або група людей для спільноти своїх послідовників. Цей токен надає їх власникам доступ до спільноти, яка може знаходитися в Slack, Telegram або Discord. Токен часто керується децентралізованою автономною організацією (DAO). За допомогою таких інструментів, як Mintgate, Unlock або CollabLand, спільноти стають приватними.

Токени спільноти можуть стимулювати своїх членів до діяльності. Також їх можна використовувати, щоб підтримувати ідентичність та згуртованість. WHALE, FWB, CHERRY і DONUT — ось популярні приклади такого токена.

Наразі WHALE є одним із найбільших токенів спільноти. WhaleShark створив його на TryRoll. Він підтримується сховищем унікальних колекцій NFT, що належать WhaleShark. Спільнота WHALE, яка знаходиться в Discord, найбільш активна.

Учасники можуть орендувати та купувати обрані зі сховища NFT. Також вони беруть участь в управлінні спільнотою та проєктах DAO. FWB став одним із перших токенів спільноти. До цієї спільноти входять люди, які захоплені майбутнім Web 3.0.

Щоб приєднатися до спільноти FWB у Discord, вам необхідно мати 400 FWB. DONUT — це токен сабреддіта на базі Ethereum.

3. Токени соціальних платформ

Такі токени випускають соціальні платформи, які підтримують створення та торгівлю соціальними токенами. Вони дозволяють власникам купувати соціальні токени, які були створені на їхніх платформах. Прикладами таких є Rally, BitClout, Coinvise і TryRoll.

Rally очолює список соціальних токенів, адже зібрав понад 22 мільйони доларів у квітні 2021 року. Він дозволяє учасникам мати свої соціальні токени. Він має низькі комісії за транзакції та простий у використанні. Однак створені на ньому токени можуть існувати лише на ньому, оскільки це бічний ланцюг мережі Ethereum.

TryRoll дозволяє користувачам використовувати соціальні токени за стандартом ERC-20. Хоча він є одним із найпопулярніших, та він не простий у використанні та має високі комісії за транзакції. BitClout нагадує Twitter і подібні платформи, де користувачі можуть реагувати на токени, які мають відношення до знаменитостей. Також користувачі можуть створювати свої власні токени.

Socios.com — платформа, яка дозволила футбольним клубам створювати фан-токени. Цю традицію перейняли футбольні клуби по всій Європі, зокрема ФК Барселона, ПСЖ, Ювентус, Лаціо, Манчестер Сіті, Рома та багато інших.

Серед трьох указаних типів токени соціальних платформ мають великий потенціал для довгострокового зростання. Тим не менш, токени спільноти можуть пройти довгий шлях із лояльною спільнотою та чудовою моделлю. Більшість емітентів використовують соціальні платформи, щоб створити власні токени. Це допомагає їм впорядкувати свою базу прихильників та зробити так, щоб сприяти зв’язкам і розвитку спільноти.

Соціальні токени можна використовувати для монетизації бренду, індивідуальної особи або спільноти, адже їх можна потребувати в обмін на товари, аксесуари тощо. Їх можна використовувати, щоб надавати шанувальникам доступ до ексклюзивних переваг, зокрема подій, розпродажів, контенту тощо. Також такий токен може давати прихильникам права на управління та бути символом членства. Шанувальники можуть навіть використовувати його як форму інвестування.

Коли створюють соціальний токен, хтось вкладає в нього частину пропозиції, хтось прив’язує його до активу або створює програму видобутку ліквідності. Якщо ви є шанувальником і хочете отримати улюблений токен, вам потрібно зробити декілька кроків, зокрема:

1. Перевірте на Coingecko або CoinMarketCap, де можна придбати цей токен.

2. Зареєструйтеся на біржі, наприклад, Binance, KuCoin тощо.

3. За допомогою фіатних грошей придбайте криптовалюту, яка знадобиться під час купівлі токена.

4. Перекажіть криптовалюту на біржу, де вказано токен, і придбайте його. Більшість соціальних токенів представлені на біржі Uniswap.

5. Після купівлі можна зберігати його в програмному або апаратному гаманці.

Деякі соціальні токени можна отримати за допомогою вашої картки, це залежить від того, де він торгується.

Кінцева примітка

Оскільки соціальні токени прив’язані до окремої особи, бренду чи спільноти, вони несуть дуже високий фінансовий ризик. Також існує ризик того, що цю галузь можуть скоро зарегулювати. Однак це не повинно стати вам на заваді інвестувати в улюбленого виконавця, бренд чи спільноту. Проведіть ретельний аналіз і дійте розумно.