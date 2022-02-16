SPG, нативний токен екосистеми Space Metaverse, сьогодні втратив 16% своєї вартості. Якщо бажаєте дізнатися, що таке SPG, чи варто зараз купувати це токен, а також де найкраще придбати SPG, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати SPG

Оскільки SPG є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати SPG за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити SPG прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на SPG

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть SPG.

Що таке SPG?

У Space Metaverse можна заробляти токени SPG, уміло граючи в стратегію та роблячи внесок в екосистему. Тут ви виступаєте охоронцем космосу, місія якого — боротися зі злом та захищати цей метавсесвіт.

У Space Crypto заробити SPG можна різними способами: можна виконувати місії, оновити свої космічні кораблі та торгувати ними, P2P; можна купувати, продавати чи орендувати землю; або ж просто здійснити стейкінг токена $SPG та отримати відсоткову ставку від казначейства.

Розробнити гри прагнуть інклюзивності, тому гру створили таким чином, щоб кожен міг грати та насолоджуватися ігровим процесом в будь-якому місці і в будь-який час. Можна грати і через веббраузер. Незабаром з’являться версії для Android та iOS.

Простий ігровий процес дозволяє вам насолоджуватися грою і заробляти токени у вільний час. Ця гра безкоштовна.

SPG є основним токеном цього метавсесвіту, його загальна пропозиція становить 1 мільярд. З його допомогою можна оплатити покупки в маркетплейсі, запускати космічні кораблі, робити ставки, щоб отримати винагороду від казначейства та DAO, а також голосувати за рішення, що стосуються економіки мережі.

Чи варто купувати SPG сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на SPG

Digital Coin Price робить оптимістичні прогнози щодо SPG. Експерти цього ресурсу передбачають, що цього року токен сягне 2,44 долара, в 2023 році його ціна буде становити 2,76 долара, в 2024 році — 3,16 долара, в 2026 році — 3,37 долара, а в 2028 році — 6,21 долара. З іншого боку, Wallet Investor прогнозує, що монета продовжить падати, і не радить її купувати.

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