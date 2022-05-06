Регулятори в Сполучених Штатах працюють над врегулюванням ринку криптовалют.

Генеральний директор криптовалютної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід заявив, що регулятори в Сполучених Штатах повинні працювати разом, щоб спільно врегулювати ринок криптовалют.

В нещодавньому інтерв’ю Blockworks Бенкман-Фрід сказав, що завдяки об’єднанню зусиль Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) буде легше врегулювати крипторинок.

За словами генерального директора FTX, регулювання криптовалютного простору в довгостроковій перспективі сприятиме поширенню цифрових валют.

Він додав, що якщо ці установи зможуть домовитися про те, хто буде відповідати за ліцензування криптовалютних бірж, то вдасться досягти значного прогресу. Він заявив:

«Уже це вирішило б проблему десь на 60%».

Попри те, що на даний момент криптовалютний простір не регулюється, Сем Бенкман-Фрід вважає, що за останні кілька місяців вдалося досягти деякого прогресу. Він сказав:

«Зараз насправді криптопростір регулюється не більше, ніж рік тому. Ми знаходимося в тій точці, коли серйозно розглядаються конкретні пропозиції, які можна буде скоро реалізувати».

Регулятори в різних частинах світу намагаються зрозуміти та врегулювати ринок криптовалют.

За останні кілька років ринок криптовалют колосально збільшився. У листопаді 2021 року загальна ринкова капіталізація вперше за всю історію сягнула позначки в 3 трлн доларів.

Однак протягом останніх шести місяців ринок перебував у ведмежій тенденції, і ринкова капіталізація зараз становить близько 1,7 трлн доларів.

Незважаючи на нещодавні ведмежі настрої, експерти ринку й досі вважають, що ціни на криптовалюти відновляться. Протягом наступних років біткоїн може знову встановити новий історичний максимум попри те, що останні дні він торгувався нижче позначки в 40 000 доларів.

Сем Бенкман-Фрід впевнений, що американські регулятори знайдуть спосіб, як належним чином врегулювати ринок криптовалют протягом наступних кількох років.