Сподіваючись на ралі, Shiba Inu спалює мільйони токенів Shib, але все одно краще придбати Metacade

Існує багато різних способів, завдяки яким криптопроєкти можуть сприяти зростанню ціни, причому найбільш очевидним способом досягти цього є спалювання токенів. Це пояснюється тим, що спалені токени вилучаються із циркуляційної пропозиції та передають свою вартість токенам, які залишилися.

Це один із підходів, який використовує популярний проєкт мем-монет Shiba Inu: нещодавно спалили понад 380 млрд токенів SHIB, а колись у 2021 році засновник Ethereum Віталік Бутерін спалив свій запас токенів в 410 трлн.

Загальна пропозиція Shiba Inu становить квадрильйон токенів, тому спалювання не впливає суттєво на її ціновий прогноз, до того ж, існують інші неймовірні нові проєкти, які можуть принести нечувані прибутки, наприклад, новий революціонер Metacade приваблює багатьох власників SHIB.

Чи виділяють корисні функції Metacade його з-поміж інших?

Мем-монети на кшталт Shiba Inu намагаються надати своїм токенам корисність, щоб знову здобути собі імпульс, або потрапити до заголовків ЗМІ через одноразове спалювання токенів, та таким проєктам важко надалі знаходити покупців через відсутність прогресу в їхніх екосистемах.

Амбітні проєкти, які використовують токени з високим рівнем корисності, мають набагато сильніші позиції, бо ціна їхнього токена може зростати навіть у найхолодніші криптозими завдяки використанню платформи, яку живить цей токен.

Яскравим прикладом такого проєкту є Metacade , який пропонує рідкісну можливість тим інвесторам, які переварили зміст його офіційного документа та вирішили придбати цей проєкт з високим потенціалом ще на ранніх стадіях.

Плани, які окреслила команда Metacade, відіграли значну роль в успішному передпродажі, який зараз проходить, і в рамках якого вдалося рекордно швидко зібрати фантастичні 5,4 млн доларів. Такий рівень ефективності зустрічається не часто, і він чітко вказує на потенціал, який, на думку багатьох, має цей проєкт, що може принести значні прибутки.

Що таке Shiba Inu (SHIB)?

Shiba Inu — це мем-монета на блокчейні Ethereum, що наслідує приклад Dogecoin, і символом цього проєкту є дружній намальований песик шиба-іну.

Спочатку Shiba Inu майже не мала жодних корисних функцій, та проєкт набирав обертів і прагнув повторити успіх DOGE у більш гнучкому ланцюжку, і команда Shiba Inu створила DeFi-екосистему, щоб прив’язати токен до функціонуючого продукту.

Загальний ціновий прогноз для Shiba Inu: чи зможе SHIB повернутися?

Shiba Inu заплатила за свою обмежену корисність різким падінням ціни після росту 2021 року. Труднощі, з якими зараз стикається цей проєкт, і які впливають на цінові прогнози для Shiba Inu, полягають у тому, наскільки далеко він зможе просунутися з точки зору корисності, адже він мало чим відрізняється від інших проєктів у DeFi-просторі.

Прогноз ціни Shiba Inu виглядає похмуро, і якщо протягом 2023 року SHIB зможе утримувати ціну на рівні 0,000009 долара, це буде перемогою для проєкту. Єдиний шанс, який проєкт, схоже, має на майбутнє, — це спеціальне рішення рівня 2 для SHIB під назвою Shibarium, яке може забезпечити більшу доступність для невеликих інвесторів, яких відштовхують великі комісії за транзакції в Ethereum.

Якщо Shibarium зможе допомогти SHIB відновити оберти, то цілком можливо, що до 2025 року ціна SHIB подвоїться до 0,000018 долара, але проєкт повинен багато чого досягти в наступні рік-два, щоб здобути собі шанс.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade приваблює інвесторів своїми планами створити величезну Р2Е-аркаду, яка дозволить гравцям усіх рівнів отримувати прибуток від улюбленої розваги, просто граючи в ігри, беручи участь в турнірах або навіть долаючи конкурентів на шляху до вершини таблиці лідерів.

Платформа збирається залучати користувачів за допомогою комплексного механізму винагород, також через низку неігрових дій, які сприятимуть користувальницькому досвіду на платформі, наприклад, написання контенту або взаємодія зі спільнотою.

Як працює MCADE?

В якості валюти на платформі використовується потужний службовий токен MCADE, також з його допомогою користувачі здійснюють покупки та отримують винагороди. Окрім того, токен дає власникам право управління, наприклад, через програму Metagrants учасники спільноти можуть оцінити прототипи ігор, а власники MCADE можуть проголосувати за виділення фінансування на розробку ігор, і це допоможе визначати майбутнє наповнення бібліотеки онлайн-ігор.

Інвестори можуть застейкати свої MCADE та отримати за це пасивний дохід, який виплачується в стейблкоїнах, щоб не збільшувати загальну пропозицію, і це робить проєкт ще більш привабливим для інвесторів, які шукають високоякісні інвестиції.

Цей проєкт має чіткий план, щоб у майбутньому стати самодостатнім, а це критично важливо для проєкту, який планує різко збільшити кількість своїх користувачів. Частиною їхнього узгодженого плану є декілька зовнішніх джерел прибутку, зокрема панель запуску ігор та реклама на платформі, і, схоже, цей проєкт має зробити революцію в секторі онлайн-ігор.

Загальний ціновий прогноз для Metacade: чи зможе MCADE зрости в 100 разів у 2023 році?

Причиною того, що багато інвесторів дотримуються думки, що MCADE може зрости в 100 разів після завершення передпродажу, є лише той високий потенціал, який демонструє Metacade, тому прогнозована ціна в 2 долари США за токен MCADE є набагато оптимістичнішою, ніж ціновий прогноз для Shiba Inu.

Ця платформа має високий потенціал, і є відчуття, що кількість її користувачів неминуче буде зростати, тому цілком можливо, що до 2025 року MCADE підніметься до 5 доларів, а далі — лише небо є межею.