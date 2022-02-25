SpookySwap — це децентралізована біржа (DEX) та автоматизований маркетмейкер для мережі Fantom Opera. Сьогодні він зростає і за останні 24 години здорожчав на 31%. Віднині на цій DEX можна надавати ліквідність для торгової пари Fantom-Revault.

У цій статті ви знайдете всю необхідну інформацію: що таке SpookySwap, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще купувати SpookySwap.

Де зараз найкраще купувати SpookySwap

Оскільки BOO є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати BOO за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити BOO прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на BOO

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть BOO.

Що таке SpookySwap?

SpookySwap — це децентралізована біржа «все в одному», яка дозволяє користуватися різними коштами у різних екосистемах зі швидкістю Fantom Opera.

Завдяки цьому користувачі можуть обмінюватися токенами в мережі Fantom з низькими комісіями, отримувати комісію за обмін з пулу ліквідності та здійснювати стейкінг за допомогою частки ліквідності на фермах, щоб заробляти BOO, нативний токен Spooky.

Творці прагнуть створити платформу, що буде керуватися за допомогою голосувань у спільноті, матиме експертний режим торгівлі, швидкий та зручний користувацький інтерфейс та лімітні замовлення. Також планують інтегрувати міст, аудит Certik та керування моментальними знімками.

Для надавати максимальну швидкість, безпеку та масштабовані транзакції, Spooky використовує мережу Fantom. Автори цього проєкту обіцяють, що свопи буду коштувати долі копійки. І нарешті, SpookySwap намагається зробити криптовалюту менш загадковою, тому акцентують свою увагу на функціональності та зручності використання.

Чи варто купувати SpookySwap сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на SpookySwap

Wallet Investor робить оптимістичні прогнози щодо SpookySwap. Аналітики цього ресурсу передбачають, що у довгостроковій перспективі токен буде зростати. За 5 років 1 BOO буде коштувати 63,30 долара. За цей час інвестиції принесуть прибутки в розмірі близько 218%. Якщо ви зараз інвестуєте у SpookySwap 100 доларів, то у 2027 році зможете отримати 318 доларів.

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