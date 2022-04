Боротьба Ripple у справі проти Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), що триває з грудня 2020 року, має дійти кінця на початку 2023 року, про це стало відомо з повідомлення, яким поділився Стюарт Алдероті, головний юрисконсульт Ripple.

Боротьба точеться навколо криптовалюти XRP, яку випустила компанія Ripple Labs.

22 грудня SEC оголосив звинувачення проти Ripple Labs Inc. і двох топ-менеджерів через продаж незареєстрованих цінних паперів на суму 1,3 млрд доларів. Регулятор заявив, що пропозиція цінних паперів «триває», нібито посилаючись на продаж Ripple XRP.

Справа в тому, що SEC заявив, що XRP є цінним папером. Ripple та його топ-менеджери стверджують, що звинувачення Комісії з цінних паперів і бірж є абсолютно неправдивими. Та на поверхню спливло набагато більше, зокрема коментарі колишніх посадових осіб SEC.

Суботнє оновлення від Альдероті та адвоката Джеймса Філана означає, що на вирішення піде цілих два роки.

«Схоже, ця справа завершиться в 2023 році, і кожен наступний день завдає шкоди громадянам США, які, по суті, стали жертвами рагпулу з боку SEC», — написав Алдероті в Twitter .

Філан зазначив те сам і повідомив у твіті, що SEC і Ripple подали спільний лист щодо графіку, в якому вимагають вирішення справи. За його словами, сторони запропонували в серпні вислухати вступні заяви стосовно спрощеного судового розгляду.

Такий графік дозволить врахувати будь-які проблеми експертів, а заключні висновки планують отримати «за кілька днів до Різдва».

Очевидна тактика затримки, якої дотримується SEC під час розгляду цієї справи, нібито зіграла роль у тому, що Ripple погодився подати спільну заяву. Саме тому власникам XRP доведеться ще довго чекати, доки справу завершать.

Алдероті заявив:

«Якщо вам цікаво, чи була це спільна подача заяви, відповідь буде так. Однак, враховуючи минулі слухання SEC, якби ми не погодилися на це, то слухання, скоріш за все, тривало б ще довше».

To all that have been following the case thus far – thank you. Know that Ripple is pushing hard (and the Court is working hard) to resolve the case as soon as possible, despite the SEC time and again doing everything they can to delay. https://t.co/bP0shaNBOa

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) April 22, 2022