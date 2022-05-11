Травень розпочався для загального крипторинку не дуже приємно. Деякі з основних монет, як-от біткоїн та Ethereum, різко впали після квітневого зростання. Хоча це й викликає занепокоєння, та це також означає, що з’явилася чудова можливість придбати класні активи, які зараз впали. Чому ж це варто зробити:

Незважаючи на повільний старт 2022 року, за прогнозами, криптогалузь перевершить інші класи активів.

Довгострокові перспективи криптовалют залишаються позитивними навіть попри нещодавні труднощі.

З огляду на поточні ціни зараз найкращий час, щоб придбати криптовалюти.

Отож, якщо ви придивляєтесь до травневого падіння криптовалют і думаєте, куди інвестувати свої гроші, пропонуємо вам 3 монети, які варто купити прямо зараз.

Solana (SOL)

Досить часто Solana (SOL) вважають одним із найцікавіших криптопроєктів на ринку. Проте 2022 рік насправді не приніс великих здобутків для цього альткоїну. Натомість SOL зазнає різких і постійних втрат.

Зараз монета торгується на цьогорічних мінімумах, тому інвестори мають чудовий шанс придбати цей актив. Насправді Solana має реальний потенціал збільшитися цьогоріч в 3 або й більше разів. Поточне падіння не триватиме довго.

Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) — це монета, яка не завжди отримує ту увагу, на яку вона заслуговує. Цей проєкт досить стабільно розвивався протягом останніх кількох місяців. Однак, як і багато інших альткоїнів, він і далі торгується в низхідному тренді, оскільки настрої інвесторів на ринку покращуються досить повільно. Проте як тільки ринок криптовалют відновиться, ATOM принесе одні з найбільших прибутків.

Waves (WAVES)