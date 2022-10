Ставка Цукерберга на метавсесвіт не виправдала себе

Керівник Meta Марк Цукерберг виступає в ролі злодія-пантоміма.

Коли минулого року Facebook оголосив, що змінює свою назву на «Meta», і таким чином продемонстрував власне бачення того, куди, на їхню думку, рухається ця галузь у цілому, дехто був розчарований.

«Як вони можуть використовувати назву метавсесвіту?», — засуджували люди. Проте концепція метавсесвіту, який зараз часто називають Web3, не зовсім ясна, тому такі розмови трохи вщухли.

Але що ж саме відбувається з Meta та їхнім прагненням започаткувати нову еру соціальних мереж?

Заява Цукерберга не змогла зупинити розпродажі: сьогодні акції Facebook торгуються за 129 доларів, тобто після повідомлення про ребрендинг їхня ціна знизилася на неприємні 59%.

Минув майже рік, як Meta змінила назву, однак утопічні фантазії Цукерберга про світ віртуальної реальності, як той, що ми бачимо в фільмі «Першому гравцю приготуватися», здаються як ніколи далекими.

Над реалізацією цієї мети працюють тисячі співробітників, але результати на даний момент, м’яко кажучи, невтішні. Цього тижня стався витік внутрішньої кореспонденції, про це повідомило видання The Verge.

Думаю, ви погодитеся, що в цих повідомленнях простежуються досить сумні нотки.

«Чому ми не любимо створений нами продукт настільки, щоб постійно його використовувати»? — запитав віцепрезидент Meta з розвитку метавсесвіту Вішал Шах.

«Правда полягає в тому, що якщо ми його не любимо, то як можна очікувати, що його полюблять наші користувачі?» — додав Шах.

«Сукупність дрібних негараздів, проблем зі стабільністю та багів не дозволяє нашій спільноті відчути магію Horizon», — йдеться в іншій цитаті, де обговорюється гра віртуальної реальності від Meta.

За рік токени метавсесвіту різко впали. Звичайно, на ринку обвалилися всі криптовалютні токени, але, тим не менш, масштаби падіння токенів метавсесвіту викликають занепокоєння.

Якщо поглянути на дев’ять токенів, які відносять до метавсесвіту, і які входять до топ-100 на CoinMarketCap, бачимо, що після ребрендингу Meta вони всі, в середньому, серйозно знизилися. На графіку нижче можна побачити ці токени:

Ще більше занепокоєння викликає те, що впала кількість користувачів цих ігор. Інформація про активних користувачів Decentraland виявилася неправдивою (тривожні дані про 38 активних користувачів в день були перебільшенням), та справа в тому, що кількість учасників ігор метавсесвіту знизилася разом з тим, як впали ціни на ці токени.

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate.

— Decentraland (@decentraland) October 7, 2022