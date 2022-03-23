Стейкінг у 2022 році: топ-3 найбільш прибуткових монет

У криптопросторі стейкінг є одним із найпростіших способів заробити кошти. Звичайно, існують певні ризики, але є й потенціал для регулярного доходу. Останніми роками з'являються різні програми стейкінгу, і, можливо, вам буде важко вирішити, які з них варто обрати. Під час такого вибору ось на що потрібно звернути увагу:

Програми стейкінгу повинні мати високу річну прибутковість.

Також вони повинні надавати гнучкий план виходу з програми.

Проєкти повинні мати довгострокову цінність у криптосвіті.

Отож, якщо ви плануєте отримувати стабільний пасивний дохід за допомогою стейкінгу, нижче зазначемо 3 монети, що якнайкраще підходять для цього:

Oasis Network (ROSE)

Oasis Network (ROSE) — це перспективна мережа, яка прагне, щоб мільйони людей мали доступ до DeFi-сектору та децентралізованої економіки даних. Цей проєкт залучив багато інвесторів і продовжує займати дуже високі місця в рейтингу з огляду на його загальну заблоковану вартість.

Джерело даних: Tradingview

Що стосується стейкінгу, Oasis пропонує одну з найбільш надійних програм стейкінгу, що пропонує прибутки до 20%. Стейкінг здійснюється за допомогою нативного токена ROSE і в основному використовується для забезпечення ліквідності на платформі.

Oxygen Protocol (OXY)

Якщо бути чесним, Oxygen Protocol (OXY) ще не запустив програму стейкінгу. Її планують розпочати 4 квітня цього року. Однак, незважаючи на це, цей проєкт має що запропонувати вам. По-перше, програма дозволить користувачам здійснювати стейкінг активів навіть лише на 7 днів і все одно отримувати при цьому базову винагороду близько 6%. А якщо ви захочете отримати гарні прибутки, потрібно здійснювати стейкінг на більш тривалий період. Наприклад, якщо зробити ставки на 2 роки, то можна отримати до 15%.

Chainlink (LINK)