Stellar (XLM): чи зможе він сягнути 6 доларів до 2026 року?

Багато експертів дають дуже позитивні прогнози щодо Stellar (XLM) . Хоча з’являються різноманітні прогнози, здається, багато аналітиків погоджуються, що токен сягне позначки в 6 доларів до 2026 року. Але чи дійсно це можливо? Нижче зробимо детальний аналіз, а спочатку розглянемо деякі основні моменти:

На момент виходу цієї публікації Stellar (XLM) торгувався на рівні 0,197 долара, тобто за 24 години його вартість знизилася приблизно на 4%.

Окрім того, монета торгується набагато нижче максимумів 2021 року, що становили близько 0,8 долара.

Хоча цілком ймовірно, що у 2026 році її ціна може сягнути 6 доларів, та існує багато ризиків, з якими потрібно боротися.

Джерело даних: Tradingview.com

Stellar (XLM): шлях до 6 доларів

Цільова ціна 6 доларів на 2026 рік насправді не така вже й амбітна. Адже мова йде про чотири роки. Якщо ми і винесли якісь уроки з криптовалютного простору (принаймні у 2021 році), так це те, що потрібно лише один солідний бичачий забіг і бум.

Хоча ми і стверджуємо таку ідею, та важко ігнорувати деякі реальні ризики, що можуть стати на заваді зростанню. Для початку, загальний крипторинок, здається, дуже сприйнятливий до потрясінь. Будь-яка млявість настроїв може спричинити падіння монет, наприклад, XLM, і всі досягнення, отримані раніше, зійдуть нанівець.

Однак у короткостроковій перспективі ми бачимо, що XLM непогано зросте. Після падіння до мінімуму в 0,168 долара токен почав відновлюватися, і, можливо, буде бичачий розворот. Та перш ніж ми навіть почнемо говорити про 6 доларів, XLM має, перш за все, торгуватися вище 1 долара, а ми подивимся, як далеко він зможе зайти.

Чому варто придбати Stellar (XLM)

Хоча криптозима й досі триває, та ми знаємо, що є деякі активи, які набагато кращі за інші. Stellar — один з них. За лаштунками ця мережа робить багато нововведень, і тому в неї варто інвестувати. Крім того, як зазначалося вище, дуже ймовірно, що монета зросте до 6 доларів до 2026 року, тому є висока можливість отримати гарні прибутки.