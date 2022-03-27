Останніми тижнями Stellar (XLM) все глибше проникає в DeFi-сектор, і це може позитивно позначитися на його цінових прогнозах. Протягом цього періоду монета активно зростала. Як фокус на DeFi-секторі вплине на XLM? Нижче поговоримо про це детальніше, а спочатку давайте розглянемо кілька фактів:

За останні 7 днів токен XLM зріс на понад 15%.

Останнім часом мережа робить серйозні кроки, щоб зміцнитися в DeFi.

Це тижневе зростання буде продовжуватися, оскільки настрої на ринку покращуються.

Джерело даних: Tradingview

Які довгострокові перспективи у Stellar (XLM)

Протягом більшої частини року DeFi-сектор був одним із основних рушіїв криптопростору. За прогнозами, DeFi-проєкти й надалі будуть розвиватися. Stellar намагається якомога більше розвивати DeFi-сектор у своїй екосистемі. Нещодавно цей проєкт оголосив про запуск нового продукту, який буде об’єднувати DeFi-протоколи та з'єднувати їх з інвесторами.

Тільки через цю новину XLM зріс більше ніж на 15%. Оскільки рух до DeFi продовжується, ймовірно, в середньостроковій та довгостроковій перспективі прибутки цього токена будуть збільшуватися. До того ж, протягом останніх кількох тижнів постійно спостерігається певне покращення настроїв інвесторів.

Можна з упевненістю сказати, що буремні події на крипторинку, які ми бачили на початку 2022, року, зараз починають стабілізуватися. А отже, цілком ймовірно, що XLM та інші монети значно зростуть.

Чому Stellar (XLM) є класним проєктом?

Навіть якщо не згадувати нещодавні зусилля Stellar у DeFi-секторі, цей проєкт завжди був одним із найперспективніших у криптопросторі. Це блокчейн-проєкт, який прагне стимулювати розвиток інноваційних децентралізованих додатків.

Stellar працює над покращенням міжланцюгової взаємодії та завжди знаходить нові способи, щоб надати своїй екосистемі більшу цінність. Якщо ви шукаєте надійний варіант інвестицій, обирайте XLM.