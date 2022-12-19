Основні тези

Голова банківського комітету США запропонував заборонити всі криптовалюти

Багато хто заявляє, що криптовалюта захищена від заборони з боку урядів, однак це є правдою лише в прямому сенсі

У своїх атаках на криптовалютну екосистему та можливість доступу до неї законодавці можуть значно обмежити криптовалюту

В народі кажуть, що біткоїн неможливо закрити. Однак стверджувати так було б помилкою.

По-перше, хочу бути конкретним і підтвердити, що ця мантра дійсно правдива, принаймні технічно. Біткоїн існує в Інтернеті, тому в нього є захист від закриття. Якщо, звичайно, не відключити Інтернет. Однак задля реалізації всіх його намірів і цілей біткоїн є децентралізованим та існує в онлайн-світі, це стало можливим завдяки технології, яка робить його стійким до обмежень.

Не можна закрити безпосередньо біткоїн , проте це можна зробити опосередковано

Хоча пряме відключення блокчейну є неможливим, та уряди можуть (принаймні теоретично) сильно вдарити по біткоїну та обмежити його впровадження широким загалом. Напевно, це можна назвати технічним відключенням, і я не збираюся коментувати ймовірність цього варіанту, але немає сумнівів, що якщо докладуть достатньо узгоджених зусиль, напад законодавців на біткоїн може стати руйнівним.

Варто лише поглянути на поширеність централізованих організацій у криптопросторі. Хоча сам біткоїн є децентралізованим, щоб широкий загал мав до нього доступ, та переважна більшість людей приходить сюди через централізовані компанії, наприклад, Binance та інші біржі. А що станеться, якщо уряди почнуть переслідувати ці компанії?

Ці компанії будуть змушені дотримуватися законів. Звичайно, залишаться децентралізовані біржі (DEX), які, як і сам біткоїн, не можна закрити напряму. Але, на вашу думку, якби DEX були єдиним варіантом, чи зміг би біткоїн стати мейнстрімом та перерости в законний фінансовий актив?

Інституції не тільки б не змогли рухатися цим шляхом, їм би могли просто заборонити володіти цим активом.

Голова банківського комітету США пропонує заборонити криптовалюти

Я пишу цю статтю зараз після того, як стало відомо, що голова банківського комітету США Шеррод Браун запропонував заборонити криптовалюти.

Браун заявив:

«Я вже звернувся до казначейства й міністра та попросив провести загальноурядову оцінку в усіх регуляторних органах… SEC є особливо агресивною організацією, ми повинні рухатися вперед у цьому напрямку і, якщо до цього дійде, вирішити це питання на законодавчому рівні».

Над ним насміхалися в деяких колах, однак на цю ідею варто звернути увагу. США є фінансовою столицею світу. Якщо SEC виступить за це і заборонить криптовалюту, це матиме сейсмічний вплив.

Подумайте про ту частину ринку, якій можуть заборонити тримати біткоїни – установи, пенсійні фонди, державні компанії тощо. Або про всю інфраструктуру, яку буде зруйновано, як-от біржі.

З іншого боку, це залишається віддаленою можливістю. І повертаючись до моєї думки про те, як люди не помічають можливості того, що уряди закриють біткоїн, Браун визнав: «Ми хочемо, щоб вони [криптовалюти] робили те, що їм потрібно, і разом з тим хочемо, можливо, заборонити їх, хоча заборонити їх дуже важко, тому що їх би почали виводити в офшори, і хто знає, які потім будуть наслідки».

Заключні думки

Не беруся стверджувати, що біткоїн чи криптовалюти загинуть через це. Просто гадаю, що багато людей не помічають, якої шкоди можуть завдати уряди найбільшій у світі криптовалюті.

Звичайно, блокчейн прекрасний тим, що його власне неможливо вимкнути. Але що, якщо зробити це опосередковано? Це вже зовсім інша історія. Коли мова йде про біткоїн, тут уряди мають занадто велику владу, яку не можна не враховувати.

Поки що немає причин думати, що країни на кшталт США зроблять такий різкий крок та заборонять криптовалюту. Однак після бурхливого 2022 року, коли у криптопросторі здіймався скандал за скандалом, такі коментарі, як від Шеррода Брауна, вже не дивують.

Хоча існує віддалена ймовірність того, що ці слова коли-небудь вдасться втілити в життя, та з боку інвесторів було б нерозумно не брати її до уваги та вважати це сприятливим розвитком для криптовалюти.