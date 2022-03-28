Коли SushiSwap (SUSHI) тільки з'явився, його вважали одним із найкращих DeFi-проєктів. Інвестори одразу зацікавилися ним, і тому монета зростала і в березні минулого року сягнула рекордного максимуму в 23,3 долара. Але потім для SUSHI настав складний період. Чи зможе токен відновитися? Ось що вам потрібно знати:

SUSHI опустився зі свого історичного максимуму в 23,3 долара і зараз торгується приблизно за 3,56 долара.

SushiSwap зіштовхується із все більшою конкуренцією в DeFi-секторі, особливо що стосується DEX.

Існують дуже низькі шанси, що монета відновиться до свого ATH найближчим часом.

Джерело даних: Tradingview

Похмуре майбутнє для SushiSwap (SUSHI)

Якщо хтось там схрещує пальці в очікуванні, що SUSHI знову зросте до 23,3 долара, то можливо, йому доведеться чекати досить довго. Розумієте, на відміну від багатьох монет, які падають через проблеми на загальному крипторинку, а не через зміни основних фундаментальних показників, SUSHI страждає від обох цих факторів.

По-перше, проєкту, що стоїть за SUSHI, доводиться боротися зі зростаючою конкуренцією з боку більш потужних та ефективних учасників ринку, які перетягують досить багато користувачів і TVL. Окрім того, SushiSwap доводиться мати справу з перевантаженням мережі та високими платами за газ на Ethereum, який має обмежену масштабованість.

Що стосується короткострокового прогнозу цін, ми спостерігали, що монета впала нижче ключової підтримки в 4,2 долара. Очікується, що SUSHI опуститься до 2,8 долара.

Чи варто ризикувати та інвестувати в SushiSwap (SUSHI)?

Відповідь буде залежати від ваших очікувань. Хоча монета відкотилася далеко від свого ATH і найближчим часом не повернеться туди, однак є невеликий плюс. Його поточна ціна становить 3,5 долара, тому SUSHI можна придбати із величезною знижкою.

Якщо настрої на ринку покращаться, то, ймовірно, до кінця року цей токен зросте до 7 доларів. Тобто ріст буде складати 50%. Більше того, перехід на Ethereum 2.0 може сприяти стрибку цього проєкта у майбутньому.