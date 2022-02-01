SWAK, монета метавсесвіту NFT, зросла на 142% і ось чому

Наразі ціна SWAK стрімко зростає. Сьогодні ця криптовалюта підскочила на 142,82% і протягом останніх 24 годин сягнула добового максимуму в 0,0001298 долара та добового мінімуму в 0,00004998 долара.

На даний момент SWAK торгується на рівні 0,000122 долара, а обсяг торгів за 24 години становить 627 455 доларів.

Ринкова капіталізація та циркуляційна пропозиція поки невідомі, та максимальна пропозиція становить 10 мільярдів токенів SWAK.

Але чому ціна SWAK зростає? Давайте глибоко зануримося, щоб розібратися, що ж це таке.

Що таке SWAK?

Перш ніж зануритися в тему, чому сьогодні SWAK зробив такий величезний стрибок, давайте спочатку пояснимо, що таке SWAK, для тих, хто зіштовхується з ним вперше.

Коротко кажучи, SWAK — це колекція OpenSea NFT, що зберігається в блокчейні Ethereum, яка містить кілька унікальних (10 000) предметів колекціонування з доказом права власності.

SWAK походить від слова KAWS, яке написали ззаду наперед. KAWS — це бренд сучасного митця Брайана Доннеллі, де використовується персонаж Міккі Мауса.

KAWS мав великий успіх на виставках у Бруклінському музеї Нью-Йорка, музеї Юз у Шанхаї та Національній галереї Вікторії в Мельбурні, Австралія.

SWAK NFT створюють зображення за допомогою арифметики, усі вони мають розмір 24*24 пікселі, причому більшість із них мають подібні стилі та рідкісні марки NFT, як-от NorthFace, Dior та Nike.

Чому ціна SWAK стрімко зростає?

Після того, як учора, 31 січня 2022 року, запустили SWAK, сьогодні він зріс на 70%.

Ціна цього токена різко зросла приблизно через дві години після його розміщення на CoinMarketCap; це стало однією з головних причин нещодавнього підвищення ціни, і це характерно майже для всіх монет, коли їх розміщають на CoinMarketCap.

Наразі мінімальна ціна одного SWAK NFT становить 0,06 ETH (164 долари США). Однак більш рідкісні SWAK, які мають додаткові стилі та атрибути, можна придбати за 0,075 ETH.

Окрім того, що токен SWAK розмістили на CoinMarketCap, SWAK NFT вже були доступні на OpenSea двома тижнями раніше, і вже продали понад 100 NFT вартістю 114 ETH (300 тисяч доларів).